West ne peut pas sermonner le Qatar, déclare le chef de la FIFA

Gianni Infantino a déclaré que les Européens devraient “s’excuser pour les 3 000 prochaines années” pour leurs péchés passés

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lancé une défense acharnée de la Coupe du monde du Qatar avant le début du tournoi, affirmant que l’Occident n’était pas en mesure de donner des leçons de morale à l’État du Golfe.

Depuis que le Qatar a obtenu les droits d’organisation de la Coupe du monde en 2010, il a été confronté à des questions incessantes dans les médias occidentaux sur sa pertinence en tant que lieu.

Une grande partie de la discussion a porté sur le traitement réservé par le Qatar aux travailleurs migrants et aux membres de sa communauté LGBT.

Mais dans un monologue extraordinaire à la veille de l’événement, qui débute dimanche lorsque le Qatar affronte l’Équateur, Infantino a déclaré que les Européens jetaient des pierres dans des maisons de verre.

“Nous avons donné beaucoup, beaucoup de leçons de certains Européens, du monde occidental”, Infantino a déclaré aux médias réunis à Doha.

“Je pense que pour ce que nous, Européens, avons fait au cours des 3 000 dernières années dans le monde, nous devrions nous excuser pour les 3 000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens.”

Infantino, qui a pris la tête de la FIFA en 2016 et a supervisé une Coupe du monde 2018 réussie en Russie, avait commencé son discours en disant : “Aujourd’hui, j’ai des sentiments très forts.”

“Aujourd’hui, je me sens Qatari. Aujourd’hui, je me sens arabe. Aujourd’hui, je me sens africaine. Aujourd’hui, je me sens gay. Aujourd’hui, je me sens handicapé. Aujourd’hui je me sens

« Bien sûr, je ne suis pas Qatari, je ne suis pas Arabe, je ne suis pas Africain, je ne suis pas gay, je ne suis pas handicapé. Je ne suis pas vraiment un travailleur migrant.

“Mais j’en ai envie, parce que je sais ce que signifie être discriminé [against]être victime d’intimidation, en tant qu’étranger dans un pays étranger », a ajouté le chef de la FIFA.

Infantino a parlé de sa propre enfance en Suisse en tant que fils de “travailleurs migrants” d’Italie, en disant : “Enfant, j’ai été victime d’intimidation – parce que j’avais les cheveux roux et des taches de rousseur, j’ai été victime d’intimidation, en plus j’étais italienne, alors imaginez.

“Que faites-vous alors? Vous essayez de vous engager, de vous faire des amis… Ne commencez pas à accuser, à vous battre, à insulter, vous commencez à vous engager. Et c’est ce que nous devrions faire.

Infantino a insisté sur le fait que le Qatar avait fait des progrès majeurs en matière de droits des travailleurs migrants.

© Maja Hitij / FIFA via Getty Images



« Il y a 1 milliard de personnes handicapées dans le monde. Tout le monde s’en fout,” a ajouté Infantino, avant de prendre à partie l’Europe pour sa propre gestion des migrants.

“Cette leçon de morale est unilatérale, c’est juste de l’hypocrisie”, dit Infantin.

“Le Qatar a également fait des progrès”, Infantino a insisté, jurant que ce serait “la meilleure coupe du monde de tous les temps” une fois que la balle roule.

Les critiques à l’égard de la Coupe du monde du Qatar se sont poursuivies vendredi après un revirement tardif des ventes de bière dans les huit stades du tournoi.

Les ventes d’alcool ont été interdites sur les sites prévus pour les zones d’accueil d’entreprise, après qu’il a été initialement promis qu’il serait en vente pour les fans.

Infantino a dit que c’était un “décision conjointe” et que les fans pouvaient toujours acheter de l’alcool à “plus de 200 places.”

« Je pense personnellement que pendant trois heures par jour si vous ne pouvez pas boire, vous survivrez. Les mêmes règles en France, en Espagne et en Ecosse, où aucune bière n’est autorisée dans les stades. a déclaré le patron de la FIFA.

Le message d’Infantino fait écho à celui des hôtes qatariens, qui ont fait valoir qu’une grande partie des critiques dirigées vers eux frôle le racisme.

“Nous avons d’abord traité le dossier de bonne foi, et avons même considéré que certaines critiques étaient positives et utiles”, a déclaré l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, dans des commentaires le mois dernier.

“Mais il est vite devenu clair pour nous que la campagne se poursuit, s’étend et inclut la fabrication et les doubles standards, jusqu’à ce qu’elle atteigne un degré de férocité qui soulève malheureusement de nombreuses questions sur les véritables raisons et motivations de cette campagne.”

La Coupe du monde débutera dimanche lorsque le Qatar affrontera l’Équateur au stade Al-Bayt d’Al Khor. La finale aura lieu au stade Lusail de 80 000 places juste à l’extérieur de Doha le 18 décembre.

