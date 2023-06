West Kelowna Warriors obtient son homme en échange d’un vétéran

Les Warriors de West Kelowna ont renforcé leur front-end dans un échange contre un attaquant vétéran.

L’équipe de la BCHL a ajouté Trent Wilson des Kings de Powell River, en échange des attaquants Kailus Green et Matthew Lee.

Green a passé une saison complète avec les Warriors l’an dernier, récoltant 15 points en 50 matchs. Lee a disputé 19 matchs avec les Warriors, affichant sept points.

« Tout d’abord, nous voulons remercier Kailus et Matthew pour leurs contributions aux Warriors la saison dernière », a déclaré le directeur général et entraîneur-chef des Warriors, Simon Ferguson, « Notre objectif cet été était de ne faire que des mouvements qui, selon nous, nous aideront à gagner des matchs de hockey. Trent est un joueur que notre équipe a suivi au cours des deux dernières saisons et nous pensons qu’il peut nous aider à passer au niveau supérieur.

À Wilson, ils obtiennent un vétéran de deux saisons avec les Surrey Eagles, avant d’être échangé aux Kings cette intersaison. En 83 matchs au total au niveau junior, il a amassé 32 points.

Wilson a déclaré qu’il était «super excité» de jouer pour West Kelowna.

« J’ai entendu beaucoup de bien de l’organisation et de la ville. J’ai hâte de monter là-haut et de me mettre au travail.

