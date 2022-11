West Kelowna Warriors espère remplir des paniers pour Noël

Les Warriors de West Kelowna espèrent que la communauté ouvrira son cœur et son portefeuille pour une bonne cause lors du match à domicile du 19 novembre.

Le match contre les Alberni Valley Bulldogs marquera la 12e collecte annuelle de paniers de Noël du pasteur Don, un dollar de chaque billet vendu étant donné pour aider à remplir des paniers pour les nécessiteux cette saison des fêtes.

Don Richmond, qui est l’aumônier des Warriors, de l’équipe de football Okanagan Sun, de l’équipe de baseball Kelowna Falcons et des Chiefs junior « B » de Kelowna, espère amasser suffisamment de fonds pour remplir 80 paniers cette année. Les paniers seront distribués aux familles pour s’assurer qu’elles ont “un bon petit-déjeuner et un dîner ainsi que des friandises de Noël pour une famille de cinq personnes”.

Les fans sont également invités à apporter des dons en espèces pour aider la cause, car il y aura une table pleine de prix à gagner.

Les billets pour le match de samedi peuvent être achetés en ligne sur westkelowawarriors.ca ainsi qu’en personne au Warriors Office, situé au 2760 Cameron Road.

