West Kelowna Warriors aide l’Armée du Salut à lancer sa campagne annuelle – Kelowna Capital News

Les West Kelowna Warriors font équipe avec l’Armée du Salut pour aider à lancer l’une des plus importantes collectes de fonds du temps des fêtes.

La « campagne Kettle » annuelle s’ouvrira officiellement lors du match des Warriors le 4 novembre contre les Vipers de Vernon au Royal LePage Arena, avec le conseiller de la Première Nation de Westbank Jordan Coble, le maire de West Kelowna Gord Milsom et le maire nouvellement élu de Peachland Patrick Van Minsel. premiers dons lors d’une mise au jeu cérémonielle.

« C’est une campagne annuelle de financement tellement importante et je suis heureux que nous puissions jouer un rôle dans la sensibilisation de la communauté », a déclaré le président des Warriors, Chris Laurie.

La mascotte de l’Armée du Salut « Sally » sera sur place tout au long de la soirée, et il y aura un 50/50 au profit de la cause.

« Cette année plus que jamais, nous aidons les personnes qui font face à des décisions impossibles », a déclaré Jennifer Henson de l’Armée du Salut de Westside. “Nous avons récemment aidé une femme âgée qui vivait sans électricité, afin qu’elle puisse se permettre d’acheter des produits d’épicerie pour elle et sa mère âgée.”

Selon un communiqué, le besoin d’aide de l’Armée du Salut est à «un niveau sans précédent» et continuera probablement de grimper pendant les mois d’hiver avec la hausse du coût de choses comme la nourriture et le carburant.

L’Armée du Salut est à la recherche de sonneurs de cloche bénévoles pour la campagne qui débute le 12 novembre. Tous les profits resteront locaux et seront utilisés pour des programmes à Westbank, West Kelowna et Peachland.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownaArmée du SalutWest Kelowna Warriors