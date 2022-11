West Kelowna Rotary ‘Wine and Dine’ revient pour soutenir l’Armée du Salut

Le West Kelowna Daybreak Rotary Club ramène son «Wine and Dine» pour une troisième année en soutien à l’Armée du Salut de Westside.

Du 1er au 7 décembre, les gens sont encouragés à se rendre dans divers restaurants, établissements vinicoles et magasins d’alcools participants à West Kelowna, Westbank et Peachland et à faire un don aux machines «tip tap» de l’Armée du Salut Westside.

«Ce sont des machines de débit sans fil», Lenetta Parry, responsable de l’engagement communautaire de l’Armée du Salut de Westside. « C’est une façon de donner sans numéraire, où un donateur peut simplement appuyer sur la machine avec sa carte de débit ou de crédit. Les machines à embout sont fixées à 5 $, 10 $ et 20 $.

Le but de la collecte de fonds est d’amasser des fonds pour le programme « Christmas Gifts of Hope » de l’Armée du Salut, qui est conçu pour s’assurer que chaque enfant et adolescent de la communauté puisse se réveiller avec quelque chose de spécial le matin de Noël.

« L’Armée du Salut de Westside s’attend à son Noël le plus chargé de tous les temps », a déclaré Jeff Hayes, président du Rotary de West Kelowna. “Ils ont plus que jamais besoin de notre aide.”

Avec plus d’emplacements disponibles et plus d’entreprises participantes, cela facilite l’accès des gens.

“Cette année a été difficile pour de nombreuses familles de notre communauté”, a déclaré Parry. «Avec l’augmentation du coût de la vie, bon nombre de nos voisins ne peuvent pas profiter pleinement de la joie de la saison. Nous voulons que ceux de notre communauté qui luttent sachent qu’ils ne sont pas seuls, et nous sommes là pour les soutenir.

Les magasins d’alcools et restaurants suivants ont lieu pendant l’événement d’une semaine :

Magasins d’alcools Angry Otter

Pub d’amis

Gasthaus sur le lac

Cuisine sociale Il Mercato

West Kelowna de Kelly O’Bryan

LocalEh

Pizza de Murray

Pub du voisin

Vignoble hors réseau

Le pêcheur aveugle

Le poste d’éclosion

L’atterrissage

AILES West Kelowna

Le vendredi 2 décembre, tous les établissements Tim Hortons et Starbucks auront également les machines disponibles pour que les gens puissent faire un don de 7 h à 9 h.

