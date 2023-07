West Kelowna, Nanaimo Les anciens de la BCHL ont besoin d’aide après le décès de leurs parents

Un ancien West Kelowna Warrior et Nanaimo Clipper traverse une période difficile et a besoin de l’aide du public.

Le plus jeune de sa famille, Skyler Cameron, 21 ans, vivait avec ses parents à Nanaimo lorsque ses deux parents sont décédés à quelques semaines d’intervalle. Le 17 mai, sa mère, Linda, a perdu sa bataille contre le cancer. 24 jours plus tard, le 10 juin, son père, Daryl, est décédé subitement d’une crise cardiaque, le laissant soudainement sans ses deux parents.

Depuis qu’il a enfilé ses patins pour la première fois dans l’Association de hockey mineur de Nanaimo, les parents de Cameron l’ont soutenu à chaque étape de sa carrière de hockeyeur. Il a joué dans la Ligue canadienne de hockey des écoles de sport (CSSHL) pour Shawinigan Lake et le Burnaby Winter Club. Après avoir brièvement commencé sa carrière dans la BCHL à Prince George, Cameron est devenu un incontournable de la formation des Warriors de West Kelowna lors de la saison 2019-2020, disputant 49 matchs pour l’équipe. À la fin de la saison 2020-21 raccourcie, Cameron et sa famille ont découvert que le cancer de sa mère était revenu, ce qui a incité une demande d’échange à Nanaimo pour être proche de sa famille. En deux saisons, il a récolté 36 points en 98 matchs avec les Clippers, clôturant sa carrière dans la BCHL.

Entre la mort de ses parents, Cameron et son père ont décidé qu’il serait préférable pour Cameron qu’il accepte l’offre qu’il a reçue de poursuivre ses études et sa carrière de hockeyeur à l’Université Trinity Western (TWU) à Langley. Une semaine plus tard, son père est décédé subitement.

Maintenant sans ses deux parents et avec peu de temps pour travailler avant le début de son horaire de hockey et d’école, Cameron a besoin d’un soutien financier pour terminer ses études et poursuivre ses rêves de hockey. Un GoFundMe a été mis en place pour lui, cherchant à collecter 95 000 $ pour l’aider pendant quatre années d’université. À la mi-journée du mercredi 19 juillet, 35 467 $ ont été amassés.

Les gens peuvent aider l’avenir de Cameron et en savoir plus en visitant le GoFundMe.

La célébration de la vie du père de Cameron a lieu le samedi 22 juillet.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BCHLCity of West KelownafundraiserfundraisinghockeyKelownaNanaimoNanaimo ClippersWest Kelowna Warriors