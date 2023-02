West Kelowna McDonald’s poursuivi en justice pour glissade et chute

Une retraitée de Vernon poursuit McDonald’s après être tombée sur la propriété du restaurant à West Kelowna.

L’incident s’est produit le 16 mars 2022, lorsque Susan Lynne Doble a déclaré qu’elle traversait le parking du McDonalds sur Gellatly Road à West Kelowna, trébuchant et tombant sur l’asphalte, entraînant des blessures.

Dans la plainte déposée le 1er février, Doble allègue que l’incident est dû à la négligence de McDonald’s et que la propriété n’a pas été correctement entretenue.

Doble soutient qu’elle a subi des coupures aux deux mains, une écorchure au genou droit, des maux de tête et des blessures aux deux poignets, au pouce gauche, aux hanches et à la poitrine/aux côtes. Elle allègue qu’elle ne peut plus accomplir les tâches ménagères et qu’elle a perdu la joie de vivre à cause de la douleur.

Le procès indique qu’à la suite de l’incident, Doble sera plus sensible aux blessures futures et aux changements dégénératifs.

Doble continue de recevoir des soins médicaux et des traitements liés à ses blessures suite à l’incident de “glissade et chute”.

Le montant d’argent recherché par Doble n’est pas indiqué sur la demande civile, mais il indique qu’elle demande réparation pour dommages généraux et dommages spéciaux.

McDonald’s a jusqu’au 20 février pour répondre au procès.

