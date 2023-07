West Kelowna Fire Rescue exhorte à la prudence après la propagation du tas de brûlures

West Kelowna Fire Rescue a répondu à des flammes et à de la fumée visibles dans la région de Bartley Road le 15 juillet. (contribution)

Les pompiers de West Kelowna sont intervenus le soir du 16 juillet dans la région de Bartley Road pour signaler des flammes et de la fumée.

Les équipes qui sont arrivées ont trouvé un tas de débris agricoles en train de brûler qui s’était étendu dans la zone sauvage.

L’incendie a été rapidement maîtrisé avec l’aide du BC Wildfire Service.

La cause de l’incendie n’a pas été déterminée. Aucun blessé n’a été signalé.

West Kelowna Fire Rescue exhorte le public à faire attention et à signaler immédiatement les signes d’incendie de forêt.

Pompiers de la ville de West Kelowna