West Kelowna émet un avis sur la qualité de l’eau pour Rose Valley – Sunnyside/Pritchard

L’eau peut être récupérée à une station de remplissage à Shannon Lake et Asquith Roads

La ville de West Kelowna a émis un avis sur la qualité de l’eau pour le réseau Rose Valley – Sunnyside/Pritchard.

L’avis a été émis en consultation avec Interior Health pour la turbidité liée à la crue dans le lac Okanagan.

Les enfants et les personnes âgées, ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli, doivent porter l’eau à ébullition rapide pendant au moins une minute avant de l’utiliser ou trouver une autre source d’eau. Cela comprend avant de se brosser les dents, de préparer de la glace ou du lait maternisé, de laver ou de préparer des aliments et de boire.

L’eau douce peut être recueillie dans des contenants personnels propres à Shannon Lake et Asquith Roads.

L’avis précédemment émis pour le réseau Rose Valley – Lakeview reste en place.

@thebrittwebster

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownaEau