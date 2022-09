West Kelowna clôture une autre saison réussie de Music in the Park

Le dernier Music in the Park de la saison arrive sur scène à West Kelowna aujourd’hui (2 septembre).

La tête d’affiche du spectacle est Neville Bowman, qui interprétera du jazz instrumental. Le JS Garcia Band donnera le coup d’envoi du spectacle, avec ses sons pop, rock, country et folk.

Arrêtez-vous à l’un des food trucks sur place et amenez les tout-petits à la Kids Zone animée par l’équipe des loisirs et de la culture de la ville. Apportez une chaise de jardin, un parapluie, une couverture et de l’eau et installez-vous pour profiter d’une soirée de musique live.

Le spectacle aura lieu de 18 h 30 à 21 h à l’amphithéâtre Annette Beaudreau du parc Memorial au 3737 Old Okanagan Highway.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

City of West KelownaDivertissementMusique liveMusiqueSpectacles en plein air