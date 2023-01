West Kelowna accueille Trail, Salmon Arm pour ouvrir la nouvelle année

Les West Kelowna Warriors cherchent à démarrer la nouvelle année du bon pied en accueillant les Trail Smoke Eaters en ville vendredi soir.

Décembre a été une période difficile pour l’équipe alors qu’elle est allée 4-3-2-0, tombant au troisième rang de la conférence intérieure de la BCHL, sept points derrière Cranbrook, deuxième. Sur la saison, les Warriors ont une fiche de 16-10-4-0.

Cela a été un tronçon lent pour les Warriors, avec les vacances de Noël mélangées car ils n’ont joué qu’un match depuis le 17 décembre, une défaite 9-2 contre Penticton le 30 décembre. Janvier n’est pas trop occupé pour l’équipe non plus car ils ne jouent que sept matchs.

Plus tôt cette semaine, l’équipe a échangé un attaquant vétéran contre un attaquant vétéran alors qu’elle a échangé Alexi Van Houtte-Cachero (2003) à Powell River contre Nic Porchetta (2002).

Porchetta a récolté 17 points (sept buts, 10 passes) en 18 matchs cette saison et 55 points en 129 matchs en carrière dans la BCHL. Houtte-Cachero a 16 points en 29 matchs avec West Kelowna cette année et 53 points en 81 matchs en carrière.

“Tout d’abord, je tiens à remercier Alexi pour ses contributions à l’équipe et à la communauté au cours de la dernière saison et demie”, a déclaré l’entraîneur-chef/directeur général des Warriors, Simon Ferguson. “Ces mouvements ne sont jamais faciles, mais nous avons estimé qu’à l’approche de la seconde moitié de la saison, nous devions aborder quelques domaines. Nic est un joueur intelligent qui a la capacité de faire des jeux qui tuent des pénalités et de mettre la rondelle dans le filet.

Les Warriors accueillent Trail vendredi soir qui est septième de la conférence avec un dossier de 14-13-1-2.

Vendredi soir n’est pas le seul match que les Warriors ont au programme ce week-end, car ils accueillent également les Salmon Arm Silverbacks dimanche après-midi.

Les deux jeux sont à Royal LePage Place. La mise au jeu du vendredi est à 19 h tandis que celle du dimanche est à 14 h 30

