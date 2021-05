West Jambon 0-1 Everton

West Ham a subi un coup dur pour ses espoirs en Ligue des champions alors qu’Everton leur a redonné vie avec une victoire acharnée 1-0 au stade de Londres le Super dimanche.

Dominic Calvert-Lewin a marqué le but crucial à la 24e minute alors qu’il accrochait le ballon en profondeur de Ben Godfrey pour diriger son tir bas au-delà de Lukasz Fabianski.

Le but des visiteurs a parfois mené une vie charmante, Said Benrahma manquant une magnifique chance en première mi-temps avant que Vladimir Coufal ne frappe l’intérieur du poteau après l’intervalle.

Everton reste à la huitième place, mais se déplace à moins de trois points de ses adversaires en cinquième, avec leur match en main contre Aston Villa jeudi soir.

Image:

Craig Dawson ne parvient pas à s’attaquer à Dominic Calvert-Lewin



Comment Everton a attaqué l’East End

Notes des joueurs West Ham: Fabianski (6), Cresswell (6), Coufal (7), Diop (6), Dawson (5), Fornals (7), Soucek (6), Benrahma (5), Lanzini (5), Lingard (7), Antonio (6 ans). Sous-marins: Yarmolenko (6), Bowen (6), Fredericks (6). Everton: Pickford (7), Coleman (7), Digne (6), Keane (7), Mina (6), Godfrey (8), Allan (9), Davies (7), Sigurdsson (7), Richarlison (6), Calvert-Lewin (7). Sous-marins: Holgate (6), Delph (n / a), King (5). Homme du match: Allan.

C’était le dernier match au London Stadium sans supporters. Lorsque Southampton sera les visiteurs du dernier jour de la saison, il y aura 10 000 détenteurs d’abonnements dans les stands.

Les résidents sauront alors si une belle saison sera récompensée par le football européen, mais trois défaites lors des quatre derniers matches de championnat de West Ham ont rendu la perspective de voir ce stade honoré par des adversaires de la Ligue des champions de plus en plus improbable.

Actualités de l’équipe Declan Rice n’a pas été jugé apte, alors West Ham a nommé une équipe inchangée pour la visite d’Everton. Le milieu de terrain anglais Rice est de retour à l’entraînement suite à une blessure au genou mais ne faisait pas partie de l’équipe.

Les Toffees ont ramené Tom Davies, Michael Keane et Yerry Mina dans leur formation de départ. Alex Iwobi, Andre Gomes et Mason Holgate ont abandonné.

Everton est arrivé après avoir perdu une seule de leurs 12 rencontres précédentes de championnat à l’extérieur avec les Hammers, et ils ont presque trouvé la percée précoce lorsque le coin de Gylfi Sigurdsson a été tourné vers Calvert-Lewin au deuxième poteau, mais Tomas Soucek était au bon endroit pour se dégager. .

West Ham cherchait à compléter son premier doublé en championnat contre Everton depuis 1972/73, après sa victoire 1-0 à Goodison Park en janvier, mais ils ont pris du retard à la 24e minute. Godfrey a conduit au milieu de terrain et a chronométré la passe parfaite derrière Issa Diop pour que Calvert-Lewin se stabilise et trouve le coin le plus éloigné pour son 16e but en Premier League d’une saison productive.

Image:

Calvert-Lewin signe son 16e but en championnat



L’équipe de David Moyes a bien réagi en concédant le premier but contre Burnley lundi dernier, et ils ont presque retrouvé la réponse parfaite alors que Seamus Coleman bloquait le tir de Benrahma avant que le délicieux curleur de Jesse Lingard juste à l’intérieur de la surface ne vire à quelques centimètres du poteau avec Jordan Pickford battu. .

Everton n’était pas assis sur leur tête, cependant, avec Sigurdsson entraînant Fabianski dans un bel arrêt sur son coup franc de 25 verges.

Ce n’était pas la seule vue du but que l’équipe de Carlo Ancelotti avait au cours de la période d’ouverture alors qu’un ballon de la première voie a été lancé par Calvert-Lewin sur le chemin de Richarlison, mais Fabianski s’est bien comporté à son premier poteau pour aligner le tir.

Image:

Tomas Soucek et Richarlison se disputent la possession



Vous sentiez que les Merseysiders avaient besoin d’une seconde compte tenu de leur récente série d’une victoire lors de leurs sept derniers matchs de Premier League, et ils auraient dû être rattrapés à six minutes de la mi-temps lorsque Pablo Fornals a eu trop de temps pour traverser mais Benrahma d’une manière ou d’une autre se dirigea vers le deuxième poteau.

Graeme Souness a dit Sky Sports: « Il le voit venir de loin, il essaie de le guider dans le coin mais il se trompe dans la direction. »

Moyes se tenait avec un regard pensif sur la ligne de touche, et il envisageait bientôt un changement forcé alors que Manuel Lanzini entravait avec une tension, laissant la place à Jarrod Bowen peu avant la pause.

Image:

Michail Antonio cherche à échapper à Ben Godfrey



Il n’y a eu aucun changement au redémarrage et aucun changement à la nature trépidante de la compétition au début de la seconde mi-temps, West Ham cherchant à forcer le problème. Le directeur adjoint de l’Angleterre, Steve Holland, a regardé dans les gradins, et il aura été impressionné par la présence imposante de Pickford alors que ses instructions continuaient de résonner dans les environs vides.

À la 55e minute, Tom Davies était au bon endroit pour bloquer un tir de Fornals de la tête de Coufal derrière le but. Aaron Cresswell est devenu le deuxième joueur de West Ham expulsé par blessure alors que les problèmes de Moyes augmentaient, mais ils ont presque trouvé l’égalisation à l’heure.

La passe de Fornals a envoyé Coufal dans l’espace sur la droite, mais son tir à travers le but a cogné contre l’intérieur du poteau, la tentative de Bowen sous un angle aigu sur le suivi atterrissant joyeusement dans les gants de Pickford.

Image:

Carlo Ancelotti signale depuis la ligne de touche



Ce fut une énorme perte pour Everton, car Moyes se tourna vers Andriy Yarmolenko dans un dernier lancer de dés. Les hommes d’Ancelotti sont restés compacts et semblaient menaçants lors de la contre-attaque, car une importante course de suivi de Soucek a empêché Richarlison de se connecter avec Calvert-Lewin avant que Coleman ne soit contrecarré par un dernier coup de Lingard alors qu’il appuyait sur la détente.

Everton aurait dû ajouter une seconde lorsque Calvert-Lewin a de nouveau été joué, contournant Fabianski avant de traverser de manière désintéressée pour que Joshua King se lève et frappe le poteau. Mais cela ne s’avérerait pas coûteux, car avec le tir croissant de Coufal dans le temps d’arrêt, West Ham espérait un sursis tardif.

Homme du match – Allan

Image:

Allan étouffe le danger de Jesse Lingard



Il y a eu plusieurs performances impressionnantes des hommes en bleu avec Godfrey et Calvert-Lewin excellant, mais pas plus que le milieu de terrain d’Ancelotti, Allan.

Son absence a été ressentie par Everton lorsqu’il a été blessé, mais ici, il a démontré pourquoi son manager était si déterminé à renouer avec lui après avoir travaillé ensemble à Naples.

Allan a produit quatre plaqués et fait deux interceptions, plus que tout autre joueur d’Everton.

Alan Smith a dit Sky Sports: « Il a joué un rôle central assis là devant les trois derniers. Il s’est mis le pied dans la rue à de nombreuses reprises. Il a été un exemple de la détermination des joueurs d’Everton. Il y a eu une réelle ténacité là-bas aujourd’hui. »

Everton peut-il égaler les progrès de Calvert-Lewin?

Ben Grounds de Sky Sports au stade de Londres:

Sur le coup final du coup de sifflet de l’arbitre Stuart Attwell, Calvert-Lewin s’est effondré sur le dos, épuisé. L’attaquant s’était heurté au sol sur un gros terrain et avait donné une clinique en hold-up pour son équipe. Telle a été son ascension ce trimestre, il n’y avait guère de surprise que son 21e but toutes compétitions confondues ait décidé un concours de haute qualité mais faible en chances claires.

On a beaucoup insisté sur la victoire d’Ollie Watkins lors de leur bataille le week-end dernier à Goodison Park, mais le jour où l’attaquant d’Aston Villa a vu rouge contre Manchester United, c’était un rappel de qui reste le mieux placé pour être la doublure de Harry Kane à l’Euro. 2020.

Alors qu’Everton cherchait à réduire le chrono dans les phases finales, King était coupable à plusieurs reprises d’avoir choisi le mauvais passage, un gaspillage également avec une chance glorieuse qui lui a été présentée par Calvert-Lewin. L’attaquant s’est cogné les cuisses de frustration. C’était une autre indication des normes élevées d’un joueur qui se déplaçait. La question est maintenant de savoir si Everton peut bouger avec lui.

Le joyeux terrain de chasse d’Everton – Opta Stats

Image:

Godfrey se bat pour la possession avec Said Benrahma



West Ham a perdu des matchs consécutifs à domicile de Premier League pour la première fois depuis décembre 2019, lorsqu’ils ont été battus lors de chacun des quatre derniers matches de championnat à domicile de Manuel Pellegrini.

Seul Manchester City (13) a remporté plus de matchs à l’extérieur en Premier League qu’Everton (11) cette saison, les 11 victoires à l’extérieur des Toffees étant leur plus grande dans une campagne de haut vol depuis 1984-85 (12); une saison au cours de laquelle ils ont remporté le titre.

West Ham n’a remporté que 20% de ses matchs à domicile de Premier League contre Everton (5/25) – parmi les équipes qu’ils ont accueillies au moins 10 fois dans la compétition, uniquement contre Arsenal (12%) et Leeds United (18% ) les Hammers ont-ils un pourcentage de victoire inférieur.

Everton a remporté 14 des 15 matchs à l’extérieur de la Premier League dans lesquels il a ouvert le score sous Carlo Ancelotti, ne perdant que des points d’une telle position contre Arsenal en février 2020 (défaite 3-2).

Et après?

Samedi 15 mai 19h30



Coup d’envoi à 20h00





Jeudi 13 mai 17h00



Coup d’envoi à 18h00





West Ham visite Brighton au stade Amex samedi, en direct sur Sky Sports Premier League et Événement principal; le coup d’envoi est à 20h.

Everton voyage pour affronter Aston Villa jeudi, en direct sur Sky Sports Premier League et Événement principal; le coup d’envoi est à 18h.