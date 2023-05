West Ham, Wolves et Everton s’apprêtent à lancer l’aventure de la Premier League Next Generation Cup en Inde | Nouvelles du football

Les loups et Everton ont rejoint les vainqueurs de la FA Youth Cup de cette saison, West Ham, lors de la Premier League Next Generation Cup en Inde.

La troisième édition du tournoi des jeunes, présentée par la Fondation Reliance, débutera mercredi à Navi Mumbai, avec les Hammers affrontant ATK Mohun Bagan lors de leur match d’ouverture.

Les jeunes d’ATK Mohun Bagan sont rejoints dans la compétition par d’autres équipes de la Reliance Foundation Development League, Sudeva Delhi, Bengaluru et Reliance Foundation Young Champs.

Stellenbosch, l’équipe sud-africaine de Premier Soccer League, est l’autre équipe étrangère de la compétition. Ils ont été tirés au sort dans le même groupe que West Ham et Bengaluru.

Tottenham, Crystal Palace, Nottingham Forest, Leicester et West Ham ont participé à l’événement de l’année dernière, qui s’est tenu en Angleterre. Chelsea a remporté l’édition inaugurale en 2020.

Kenny Brown, directeur de l’académie de West Ham et ancien arrière des Irons, a déclaré que le club et l’équipe des Hammers U19 qui participent à la Premier League Next Generation Cup relèveraient le défi.

« La Premier League Next Generation Cup donnera à nos jeunes joueurs et à notre personnel une opportunité fantastique de voyager en Inde et de découvrir une culture différente, tout en jouant dans des matches très compétitifs », a déclaré Brown.

« Nous sommes honorés de représenter West Ham United à bord, et nous espérons que ces 10 jours seront très réussis. »

L’entraîneur de West Ham, David Moyes, a déclaré que ses précédentes défaites en quarts de finale et en demi-finales européennes signifiaient qu’il était déterminé à se qualifier pour la finale de l’UEFA Europa Conference League.



Le directeur du football de la Premier League, Neil Saunders, a déclaré : « Nous sommes ravis de retourner en Inde avec la Next Generation Cup pour la troisième fois. Le tournoi marque un partenariat important entre la Premier League et la Reliance Foundation Development League.

Les jumeaux Kerala Blasters Mohammed Azhar et Mohammed Aimen ont eu une conversation avec Dev Trehan de Sky Sports à Emerging Hammers dans l’est de Londres l’été dernier





« La Premier League est fière d’avoir une base de fans passionnés en Inde et nous espérons que notre travail ensemble continuera à aider à développer et à développer le jeu ici. »

Un porte-parole de la Fondation Reliance a ajouté: « L’Inde regorge de talents de football inexplorés. Nous sommes extrêmement ravis de poursuivre notre partenariat avec la Premier League pour soutenir le football en Inde. Et souhaitons à toutes les équipes la meilleure des chances pour le tournoi à venir et espérons qu’il sera une expérience mémorable pour tous. »

