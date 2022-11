West Ham vs Crystal Palace: plans de couverture télévisée

West Ham et Crystal Palace ont tous deux couvert leur affrontement à Londres ce week-end. Aucun des deux clubs ne dirait que cette saison a bien commencé. Cependant, c’est une chance de récolter des points toujours plus importants avant la pause de la Coupe du monde.

Palace a 10 points lors de ses cinq derniers matchs, tandis que West Ham vient de subir une défaite acharnée à Old Trafford.

Couverture télévisée de West Ham contre Crystal Palace

Heure du coup d’envoi : 9 h HE / 6 h PT – dimanche 6 novembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Andy Bishop et Tony Gale

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Ce match vient directement d’un autre affrontement à Londres, Chelsea contre Arsenal. Ce match attire plus de faste et de circonstance que ces deux clubs londoniens compte tenu de leur histoire et de leur place dans le tableau. Par conséquent, attendez-vous à ce qu’une grande partie de la couverture télévisée de West Ham et de Crystal Palace concerne ce match.

Cependant, pour ceux qui souhaitent se connecter au match Chelsea-Arsenal, aucun changement de chaîne n’est requis. Les deux jeux sont disponibles sur USA Network, que vous pouvez obtenir pour une option économique via Sling Blue. La couverture en espagnol de West Ham contre Crystal Palace est disponible sur Telemundo.

Affrontement à Londres

Actuellement, West Ham et Crystal Palace ont un écart de deux points en Premier League. Cependant, les Eagles, qui détiennent l’avantage, ont disputé un match de moins que les Irons. Par conséquent, ce match revêt peut-être plus d’importance pour West Ham. Heureusement, c’est à domicile pour les Hammers. Dès lors, la foule sera derrière une équipe qui méritait peut-être mieux lors de son déplacement à Manchester United.

Palace continue d’être une équipe solide sur tous les fronts. En dehors d’une étrange défaite 3-0 à Everton, Crystal Palace joue dur contre les équipes. Il a succombé à un tour du chapeau d’Erling Haaland malgré une avance de deux buts à Manchester City. De plus, Conor Gallagher est retourné à Selhurst Park pour briser le cœur du palais avec un vainqueur à la 90e minute pour Chelsea.

Bien qu’il ne s’agisse pas du plus grand derby londonien, ce match devrait être à surveiller ce week-end.

PHOTO : IMAGO / UK Sports Pics Ltd.