West Ham v Leeds : Premier League – en direct

maintenant 08h42 HAE 12 minutes: Ayling tire mais Fabianski récupère à nouveau. Kevin a envoyé un e-mail et a déclaré: « Opportunité manquée par Moyes – aller avec Ings alors qu’il aurait pu commencer avec Mubama. » Je pense qu’il repose certains joueurs après la demi-finale, beaucoup de gens ont été choqués que Moyes n’ait pas fait plus de changements avant celui-ci.



il y a 1 m 08h41 HAE 11 minutes: Une belle course et un centre de Bowen arrivent mais Leeds dégage – c’était une grande chance. West Ham construit dans celui-ci.



il y a 2 m 08h40 HAE 10 minutes: Un autre tir pleut sur le but de West Ham mais Fabianski récupère calmement à nouveau, Leeds parsemant la défense de West Ham mais ils n’ont pas été assez cliniques pour voir le résultat jusqu’à présent. West Ham contre et Koch fait un grand bloc pour les nier. Rice entre dans la surface mais sa passe ne trouve pas de coéquipier.



il y a 4 mois 08h38 HAE 8 minutes: Ayling le croise mais Ogbonna dégage. La remise en jeu de McKennie est dans la surface mais elle est dégagée. Harrison mène une fois de plus l’attaque de Leeds et cela lui revient dans la surface mais son tir est droit sur Fabianski.



il y a 6 mois 08h37 HAE 7 minutes: Fornals tente de retrouver Bowen mais McKennie intercepte le ballon – les supporters de West Ham étaient alors à pleine voix ! Bamford fait une belle touche et court mais sa passe qui en résulte est dégagée par West Ham. Un très bon départ de Bamford.



il y a 7 mois 08h35 HAE 5 minutes: Les Hammers ont eu une période soutenue sur le ballon mais ils le perdent au milieu de terrain. Leeds démarre le terrain et Bamford prend une bonne touche, il la place à Rodrigo mais sa touche est trop lourde! Il aurait eu un tir clair sur la cible s’il contrôlait cela. Leeds montrant quelques indices de bon jeu ici.



il y a 8 mois 08h34 HAE 4 minutes: La foule de West Ham n’a pas arrêté de chanter depuis que les joueurs sont sortis, ils célèbrent toujours cette victoire en demi-finale. Bamford, qui a dû faire face à de nombreux abus après son penalty manqué le week-end dernier, réalise une belle course mais sa dernière touche est trop lourde et West Ham contre. Ils parviennent à le mettre sur le bord de la surface mais Leeds dégage.



il y a 10 m 08h32 HAE 2 minutes: Le ballon est dans la surface tôt pour Leeds mais il n’atteint pas tout à fait Harrison et West Ham étouffe le danger. Leeds se bat pour cela, ils savent ce qu’une victoire pourrait signifier pour leurs espoirs de survie.



il y a 12 mois 08h31 HAE Démarrer! West Ham 0-0 Leeds Leeds peut-il remporter des points précieux? Ou West Ham leur portera-t-il un autre coup à leurs espoirs de survie? Nous le saurons bientôt.



il y a 15 mois 08.27 HAE Les joueurs sont sortis et Declan Rice mène West Ham portant son fils. Plus que quelques minutes maintenant !



il y a 17 mois 08h25 HAE David Crowther a envoyé un courriel à participez à la discussion sur les collations et c’est un choix intéressant : « Je viens de « déguster » un sandwich au corned-beef avec de la moutarde et des jalapeños. Je vous ferai savoir quand et si mes globes oculaires reviennent.



il y a 20 m 08.22 HAE Lorsque le match inversé a été joué entre West Ham et Leeds, il s’est terminé par un match nul 2-2. C’était une rencontre serrée avec le score 1-1 à la mi-temps, les fans peuvent s’attendre à plus de la même chose cet après-midi.



il y a 21 mois 08.21 HAE Ezra a envoyé un e-mail et a dit: « En tant que fan et tragique de Leeds United, je peux garantir à tous les neutres qu’il y aura des buts, et beaucoup d’entre eux. » Je suppose que vous voulez dire les buts de West Ham ? J’espère une rencontre rapprochée car le match inverse a eu lieu plus tôt cette saison…



il y a 24 mois 08.18 HAE Eric Peterson a pris contact par e-mail et a déclaré: « Ce Toffee a passé quelques-uns des moments d’insomnie de la nuit passée à réfléchir aux réalisations de David Moyes au service du club de football d’Everton. Une victoire aujourd’hui contre les Damned United serait un ajout précieux à cette liste, quel que soit le logo du club en haut de la feuille de papier sur laquelle sont écrits les termes de son contrat actuel. Je ne peux pas imaginer que Moyes aide Everton à rester debout est dans son esprit, mais il n’y a aucun doute sur les faits, si West Ham gagne aujourd’hui, cela aide légèrement Everton – ils pourraient toujours être relégués le dernier jour de la saison, quel que soit le résultat d’aujourd’hui. .



il y a 27 min 08h15 HAE Une journée spéciale pour Declan Rice comme il y a six ans, il a fait ses débuts seniors à West Ham. Aujourd’hui pourrait être son dernier match au stade de Londres avec des rumeurs selon lesquelles il se rendra à Arsenal cet été. #OnThisDay en 2017, un diplômé de l’Académie de Football a fait ses débuts en senior pour le Club… ⚒️#WHUFC | @Heineken_UK pic.twitter.com/N1fotraG4b – West Ham United (@WestHam) 21 mai 2023



il y a 32 mois 08.11 HAE Si tu veux te rattraper sur la victoire de West Ham en demi-finale pour atteindre la finale de la Ligue de conférence Europa, lisez le rapport : West Ham en finale de la Conference League après que Fornals ait terminé l’AZ Alkmaar En savoir plus



il y a 38 mois 08.05 HAE Si vous avez lu un de mes blogs avant que vous ne le sachiez, j’adore discuter un peu des collations. Je suis sur les chips aujourd’hui, en particulier les croquants de blé, faites-moi savoir ce que vous avez choisi par e-mail ou Twitter. Vous pouvez également me faire part de vos réflexions sur la bataille de relégation.



il y a 42 mois 08h00 HAE C’est aussi un week-end crucial en Super League féminine. Si Chelsea bat Arsenal et que Manchester United perd contre Manchester City, Chelsea assurera la WSL pour la quatrième saison consécutive. Chelsea mène actuellement Arsenal 1-0 après le coup d’envoi à 12h30. À l’autre bout du tableau, si Leicester City gagne aujourd’hui, Reading sera relégué. Lisez ce que signifie ce week-end : Arsenal meurtri tente d’empêcher Chelsea d’en faire un quatuor WSL impressionnant En savoir plus



il y a 47 min 07h56 HAE Le manager de Leeds, Sam Allardyce, a déclaré avant le match: « Nous devons livrer un scénario en trois points pour tenter de sauver notre statut de Premier League. [We need to] combattez jusqu’au bout, mais combattez avec le bon tempérament et ayez le bon contrôle – et ne perdez certainement pas le plan de match. Photographie : Mike Egerton/PA



il y a 52 min 07h50 HAE Moyes a également dit: « Nous n’avons peut-être pas eu la saison que nous espérions tous, mais nous avons toujours voulu faire un bon parcours dans l’une des compétitions de coupe et si vous en choisissiez une pour y aller bien, ce serait certainement celle-ci. On s’est adapté du mieux qu’on a pu sans Mark [Noble]. C’est un gros raté. Nous voyons certains joueurs monter en puissance, mais nous en voyons aussi certains qui, selon nous, peuvent faire plus. Nous chercherons à l’améliorer encore la saison prochaine. Il est très difficile d’obtenir un remplaçant pour Mark Noble, c’est quelque chose de très difficile. Photo : Rob Newell/CameraSport/Getty Images



il y a 1h 07h47 HAE Sur Sky Sports à l’instant Le manager de West Ham, David Moyes, a déclaré que si quelqu’un leur avait donné cette position à la table, où ils sont à l’abri de la relégation, il y a quelques semaines, il leur aurait « serré la main et dit merci beaucoup ».

il y a 1h 07h44 HAE Le vainqueur du trophée de Premier League 22/23 a été confirmé hier alors qu’Arsenal a perdu contre Nottingham Forest, remettant la couronne à Manchester City. C’est la troisième fois consécutive que l’équipe de Pep Guardiola remporte le titre national. Découvrez comment les joueurs de City ont vécu cette campagne : Notes des joueurs pour les vainqueurs du titre de Premier League 2022-23 de Manchester City En savoir plus



il y a 1h 07h40 HAE Alors, qu’en est-il du bas du tableau ? Everton est 17e après 37 matchs avec 33 points et une différence de buts de -25, Leeds est 18e après 36 matchs avec 31 points et une différence de buts de -24 et Leicester City est 19e après 36 matchs avec 30 points et une différence de buts de – 18. Southampton est 20e et sa relégation a déjà été confirmée.



il y a 1h 07h37 HAE Les nouvelles de l’équipe sont là ! West Ham a apporté six changements à son 11 de départ qui a remporté sa demi-finale de la Ligue de conférence Europa. Areola, Kehrer, Aguerd, Cresswell, Benrahma et Antonio abandonnent tous l’équipe. West Ham: Fabianski, Coufal, Zouma, Ogbonna, Emerson, Soucek, Rice, Bowen, Paqueta, Fornals, Ings Remplaçants : Areola, Antonio, Benrahma, Cornet, Cresswell, Mubama, Johnson, Kehrer, Lanzini Vos marteaux pour affronter Leeds ! ⚒️ pic.twitter.com/91Dc0PwQPR – West Ham United (@WestHam) 21 mai 2023 Leeds, quant à lui, a effectué deux changements par rapport à son match nul 2-2 avec Newcastle le week-end dernier. Firpo et Greenwood sont sortis avec Struijk et Forshaw entrant. Leeds: Robles, Ayling, Kristensen, Struijk, Wober, Koch, Forshaw, McKennie, Harrison, Rodrigo, Bamford. Remplaçants : Meslier, Cooper, Mullen, Roca, Greenwood, Summerville, Aaronson, Georgino, Gnoto 📋 Votre #LUFC Onze de départ… pic.twitter.com/ALktPtuYOw – Leeds United (@LUFC) 21 mai 2023

