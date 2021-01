Mohamed Salah a battu dimanche sa séquence de six matchs sans but en Premier League alors que Liverpool battait West Ham 3-1 au London Stadium.

Salah a marqué les deux premiers pour mettre Liverpool aux commandes. Georginio Wijnaldum a ajouté un troisième à la 84e minute avant que Craig Dawson ne marque un but de consolation pour West Ham deux minutes plus tard.

La deuxième frappe de Salah a marqué son 90e but en Premier League et l’a mis en pole position dans la course pour le Soulier d’Or 2020-21.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

« C’est une bonne victoire pour nous – c’est une équipe difficile », a déclaré Salah après le match.

« Nous devons gagner chaque match maintenant. Je savais qu’il y avait une grande responsabilité sur moi et j’essaie juste – à chaque match, pas seulement maintenant – d’aider l’équipe.

« City avait du mal au début, puis nous avons eu du mal il y a trois ou quatre matchs. Maintenant, nous devons continuer à gagner si nous voulons gagner le championnat. Ça a été une très grosse semaine. »

La première mi-temps était loin d’être inspirante, les deux équipes réussissant un seul tir cadré chacune.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a remplacé James Milner par Curtis Jones à la 56e minute et le joueur de 20 ans a utilisé sa première touche du ballon pour préparer Salah pour le premier but.

Salah a dansé autour de la défense de West Ham à l’intérieur de la surface avant de boucler un tir du pied gauche autour des joueurs et dans le coin supérieur droit.

Un peu plus de 10 minutes plus tard, Liverpool a percé Trent Alexander-Arnold et Xherdan Shaqiri après un corner de West Ham. Alors que Liverpool était plus nombreux que la défense, Salah contrôlait habilement le ballon avant de le frapper devant Lukasz Fabianski.

Toute l’équipe a collaboré pour le but de Wijnaldum à la 84e minute avec le remplaçant Alex Oxlade-Chamberlain faisant équipe avec Roberto Firmino avant l’arrivée finale.

Dawson a retiré un but pour West Ham après un corner à la 86e minute.

Le résultat signifie que Liverpool passe au-dessus de Leicester City – qui a perdu 3-1 contre Leeds United plus tôt dans la journée – à la troisième place tandis que West Ham est cinquième.