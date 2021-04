Timo Werner a marqué pour la première fois en sept matches de Premier League alors que Chelsea a remporté trois points essentiels dans sa quête du football de la Ligue des champions en battant West Ham United 1-0.

Le travail de West Ham a été rendu plus difficile lorsque Fabian Balbuena a été expulsé 10 minutes avant la fin.

Chelsea et West Ham se disputent tous les deux une place en Ligue des champions et avec Liverpool perdant des points contre Newcastle United plus tôt dans la journée, un résultat pour l’une ou l’autre équipe au stade de Londres est devenu encore plus important.

Le résultat laisse l’équipe de Thomas Tuchel à la quatrième place, trois d’avance sur West Ham et quatre sur Liverpool.

« La victoire était bien méritée. Nous avons joué de manière incroyable en première mi-temps », a déclaré Tuchel après le match.

« Nous ne sommes pas sortis des vestiaires avec la même intensité qu’en première mi-temps. Nous avons un peu souffert de leur intensité, mais je pense que nous méritions de gagner. C’est une victoire très importante. »

Werner, qui a eu du mal à Chelsea depuis son arrivée l’été dernier en provenance du RB Leipzig, a marqué un but d’équipe bien travaillé après 43 minutes.

Timo Werner a brisé l’impasse pour Chelsea. Andy Rain / PA Images via Getty Images

L’international allemand a retiré le ballon du milieu de terrain et l’a joué à gauche pour Christian Pulisic. Ben Chilwell a ensuite placé le ballon dans la surface pour Werner qui a propulsé son tir devant Lukasz Fabianski.

Le but est venu contre le cours du jeu avec West Ham ne dominant pas en possession mais semblant solide en défense.

Werner aurait pu avoir une seconde à l’approche de l’heure, mais il a déformé son tir au lieu de l’écraser sur Fabianski.

Un contrôle VAR sur 81 minutes a montré que Balbuena avait ratissé ses crampons sur la jambe de Chilwell dans un mauvais tacle et il a été expulsé.