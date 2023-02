West Ham United vs Chelsea Livestream: Comment regarder le football de Premier League de n’importe où

C’est un affrontement capital qui manque rarement de livrer des feux d’artifice. Et aucune équipe ne pouvant se permettre une défaite, le derby londonien de samedi midi entre West Ham et Chelsea en Premier League anglaise s’annonce explosif.

Après un début de saison étonnamment médiocre, West Ham a repris ces dernières semaines et a poursuivi sa victoire cruciale contre son rival de relégation Everton avec un match nul âprement disputé à Newcastle samedi dernier.

Malgré ces deux bons résultats, les hôtes se retrouvent toujours précairement placés à la 17e place du classement et entrent dans ce choc capital après avoir perdu huit de leurs 10 derniers derbies londoniens.

Chelsea, quant à lui, a fait un début de vie peu propice sous le nouveau manager Graham Potter, remportant un seul de ses sept matchs depuis le début de 2023 – une série de résultats qui les a fait plonger à la neuvième place de la Premier League.

Une frénésie de dépenses de 360 ​​millions de dollars lors de la récente fenêtre de transfert, qui a vu Mykhailo Mudryk, João Félix et Enzo Fernández rejoindre les Blues, ne semble avoir ajouté qu’aux problèmes de sélection de Potter, tout en ajoutant à la pression qui entourait déjà l’ancien entraîneur de Brighton.

Ci-dessous, nous décrirons comment regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

West Ham United contre Chelsea : Quand et où ?



West Ham accueille Chelsea au stade de Londres le Samedi 11 février. Le coup d’envoi est prévu à 12h30 heure locale au Royaume-Uni (7 h 30 HE, 4 h 30 PT aux États-Unis et 23 h 30 AEST en Australie).

Comment regarder le match West Ham United contre Chelsea en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Sarah Tew / Crumpe ExpressVPN est notre meilleur VPN actuel pour les personnes qui veulent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois, et vous pouvez inscrivez-vous à ExpressVPN et économisez 49 % et obtenez trois mois d’accès gratuits — l’équivalent de 6,67 $ par mois — si vous obtenez un abonnement annuel. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

Diffusez en direct le match West Ham United contre Chelsea aux États-Unis



Cet affrontement EPL est diffusé sur USA Network, auquel vous pouvez accéder dans le cadre de votre forfait câble ou au avec une connexion valide et peut être diffusé via FuboTV et Sling TV.

FuboTV est l’un des meilleurs services de streaming sportif pour les fans de football et, surtout pour les coupeurs de cordon qui souhaitent regarder l’EPL, diffuse USA Network, qui diffuse plusieurs jeux qui ne sont pas diffusés sur Peacock. C’est cher, cependant, avec des prix à partir de 75 $ par mois, donc si vous ne prévoyez pas d’utiliser FuboTV pour son autre accès au football – y compris la Serie A, la Ligue 1, la Liga MX et d’autres – vous serez peut-être mieux servi par Sling Blue , qui propose également USA Network à partir de 40 $ par mois.

Diffusez en direct le match West Ham United contre Chelsea au Royaume-Uni



Les droits de la Premier League au Royaume-Uni sont répartis entre Sky Sports, BT Sport et Amazon Prime Vidéo. Le match West Ham contre Chelsea est exclusif à BT Sports – diffusé sur ses chaînes BT Sports 1, BT Sports 1 HD et BT Sports Ultra. BT Sport peut être obtenu soit directement via BT dans le cadre de l’un de ses nombreux forfaits TV, soit ajouté aux forfaits Sky et Virgin s’il s’agit de votre fournisseur. Vous pouvez également éviter tout engagement et souscrire à un pass mensuel BT Sport sans contrat de 30 jours.

Le pass de 30 jours de BT offre un accès complet à toutes les chaînes BT Sport pour 25 £ sans contrat (le prix monte à 30 £ le 17 février). Le pass vous permet de regarder la couverture de BT de l’EPL, de la Ligue des champions et plus encore via l’application BT Sport sur les téléviseurs intelligents, les mobiles, les tablettes, les consoles de jeux et Chromecast, ainsi que via le site Web de BT Sport.

Diffusez en direct le match West Ham United contre Chelsea au Canada



Si vous souhaitez diffuser l’affrontement au London Stadium en direct au Canada, vous devez vous abonner à FuboTV Canada. Le service a des droits exclusifs sur cette saison de Premier League.

FuboTV est la destination incontournable pour les Canadiens qui souhaitent regarder la Premier League cette saison avec des droits de diffusion exclusifs pour chaque match. Cela coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Diffusez en direct le match West Ham United contre Chelsea en Australie

Les fans de football Down Under peuvent regarder ce match sur le service de streaming Optus Sport, qui diffuse chaque match de Premier League en direct en Australie cette saison.

Avec des droits exclusifs pour diffuser chaque match EPL en direct cette saison, ainsi que les matchs de la Bundesliga allemande et de la Liga espagnole, le service de streaming Optus Sport est un attrait particulièrement important pour les fans de football australiens. Si vous êtes déjà client du réseau Optus, vous pouvez acheter Optus Sport à un prix réduit, avec des remises ramenant le prix à 7 $ AU par mois. Si vous ne l’êtes pas, un abonnement mensuel autonome au service commence à 25 AU $.

