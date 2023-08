West Ham United vs Chelsea Live Premier League: comment regarder la couverture de West Ham United vs Chelsea à la télévision et en ligne

West Ham United affrontera Chelsea le dimanche 20 août au stade de Londres pour son deuxième match de Premier League. Les deux équipes sont à égalité avec 1 point chacune dans le classement car elles ont toutes deux tiré leur premier match de la saison.

West Ham a commencé sa saison par un match nul attendu contre Bournemouth alors que les deux équipes ont marqué un but chacune. West Ham avait l’avantage en seconde période grâce à un but de Jarod Bowen. Mais dans les 10 dernières minutes du match, Bournemouth a fait un retour en marquant un but et en égalant les scores. Ils chercheraient à faire un retour contre Chelsea alors que la septième équipe de l’année dernière aimerait faire une course pour le Top 4.

Chelsea a connu un début de tournoi similaire, la rencontre de Liverpool avec eux s’étant également soldée par un match nul. Les deux tops visent les premières places cette saison et ont disputé un match très compétitif. Le but d’Alex Disasi a été un sauveur pour eux car il les a aidés à rejeter la tête et à rester en vie dans le match.

Quand se jouera le match West Ham United vs Chelsea, Premier League?

Le match West Ham United vs Chelsea, Premier League se jouera le dimanche 20 août.

Où se jouera le match West Ham United vs Chelsea, Premier League?

Le match West Ham United vs Chelsea, Premier League, se jouera au stade de Londres.

À quelle heure se jouera le match West Ham United vs Chelsea, Premier League?

Le match West Ham United vs Chelsea, Premier League débutera à 21h00 IST.

Comment diffuser en direct West Ham United contre Chelsea, match de Premier League?

Le match West Ham United vs Chelsea, Premier League sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar en Inde.

Comment regarder West Ham United contre Chelsea, match de Premier League à la télévision ?

Le match West Ham United vs Chelsea, Premier League, sera télévisé sur Star Sports Select 1 en Inde.

Quels sont les XI probables du match West Ham United vs Chelsea Premier League?

West Ham United prédit le XI – Alphonse Areola, Nayef Aguerd, Kurt Zouma, Vladimir Coufa, Emerson Palmieri, Lucas Paqueta, Tomas Soucek, Pablo Fornals, Jarrod Bowen, Said Benrahama, Michail Antonio

Chelsea prédit XI – Robert Sanchez, Levi Colwill, Thiago Silva, Alex Disasi, Reece James, Enzo Fernandez, Conor Gallagher, Ben Chilwell, Raheem Sterling, Carney Chukwuemeka, Nicholas Jackson