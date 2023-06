West Ham United tente de signer le milieu de terrain mexicain Edson Alvarez

West Ham envisage déjà de remplacer Declan Rice. Le capitaine du club est presque certain de quitter le club cet été, Arsenal menant actuellement la course. Rice coûtera probablement aux Gunners, ou à toute autre équipe, environ 115 millions de dollars. Des rapports récents suggèrent que les Hammers ont trouvé leur remplaçant pour beaucoup moins d’argent.

Le gardien rapporte que West Ham vise Edson Alvarez de l’Ajax. L’international mexicain a été fortement lié au Borussia Dortmund ces dernières semaines. laissé par un joueur sortant. Jude Bellingham a quitté les géants allemands pour le Real Madrid. Cela pourrait créer une guerre d’enchères entre les deux parties.

West Ham considère Edson Alvarez comme une réponse à l’un des nombreux besoins

L’Ajax est ouvert à la vente d’Alvarez et ils savent que West Ham et Dortmund ont beaucoup d’argent à dépenser. Ce ne serait pas idéal pour l’un ou l’autre des deux prétendants, car une guerre d’enchères ne fait qu’augmenter ce prix. En plus de la position de milieu de terrain défensif, les Hammers ont d’autres besoins. Selon le média susmentionné, Harvey Barnes et James Ward-Prowse sont également des cibles potentielles pour l’équipe de Premier League.

Néanmoins, les Hammers pourraient faire bien pire que de signer Alvarez. Le Mexicain a été un succès aux Pays-Bas depuis son arrivée du Club America en 2019. L’Ajax avait auparavant payé environ 16 millions de dollars pour le milieu de terrain. On s’attend à ce que le club néerlandais demande environ 56 millions de dollars pour Alvarez maintenant.

Le milieu de terrain a failli rejoindre Chelsea l’été dernier

Alvarez semblait presque certain de rejoindre Chelsea lors du marché des transferts de l’été dernier. Les Blues ont soumis une offre tardive pour le joueur et Alvarez était ouvert à cette décision. Cependant, l’Ajax a finalement rejeté la proposition et il est resté aux Pays-Bas pour une autre saison.

João Palhinha de Fulham pourrait très bien devenir une alternative pour West Ham si Alvarez choisissait Dortmund. Le milieu de terrain portugais n’a rejoint les Cottagers que l’été dernier dans le cadre d’un contrat d’une valeur d’environ 25 millions de dollars. Palhinha a mené tous les joueurs de Premier League dans sa position dans les tacles pour la saison 2022/23.

PHOTO : IMAGO / ANP