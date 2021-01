West Ham a évité tout embarras potentiel lors de la FA Cup en marquant un but à la 83e minute pour voir le Stockport hors championnat 1-0 au troisième tour lundi. Un jeu qui a été brièvement interrompu à la 15e minute à cause d’un feu d’artifice près d’Edgeley Park n’a pas réussi à s’allumer alors que West Ham avait du mal à faire face à un champ coupé, marécageux et à une pluie battante contre un adversaire du cinquième niveau.

Il restait à Craig Dawson pour sauver les visiteurs alors que le match approchait d’une période de prolongation, le défenseur central chronométrant à la perfection sa course tardive dans la surface de réparation pour rencontrer un centre inswinging de Jarrod Bowen et diriger le ballon dans le coin inférieur.

Cela a valu à West Ham un match à domicile contre Doncaster de troisième rang au quatrième tour.

Stockport cherchait à suivre son compatriote Chorley, qui a éliminé le Derby de deuxième niveau samedi, en humiliant une équipe des divisions de tête, et a inclus John Rooney, le frère du manager de Derby et ancien attaquant de Manchester United Wayne Rooney dans sa formation.