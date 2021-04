Aston Villa a quitté le bas de la Super League féminine après un match nul 0-0 avec ses compatriotes West Ham.

Le match était de haute intensité, une bonne défense mais peu d’occasions.

West Ham a eu l’occasion de prendre les devants. Kenza Dali a passé le ballon de l’aile droite à Katerina Svitkova. Elle a pris une touche, puis a eu une photo juste à l’extérieur de la zone, qui s’est enroulée au-dessus du bar.

Quelques minutes plus tard, le corner de Svitkova trouva Gilly Flaherty, mais sa tête passa largement.

Flaherty a eu une opportunité similaire en seconde période, se dirigeant d’un coin de Dali.

West Ham a eu d’autres occasions, la meilleure d’entre elles étant quand une balle a été jouée par Kate Longhurst et a trouvé Emily Van Egmond. Elle est passée à Svitkova et son tir cadré a été sauvé par la gardienne de Villa Lisa Weiss.

Villa a bien défendu et a résisté à la pression de West Ham. Leur chance la plus proche est venue d’un coup franc de Jodie Hutton, qui a été frappé par le gardien de West Ham Courtney Brosnan. Amy West est retourné dans la surface et l’effort de Stine Larsen a été dirigé hors de la ligne par Hawa Cissoko.

