West Ham United contre Manchester City – Rapport de match de football – 7 août 2022

Erling Haaland de Manchester City a marqué deux fois lors de ses débuts. Photo de Mike Hewitt/Getty Images

Erling Haaland a marqué un doublé lors de ses débuts en Premier League alors que Manchester City battait West Ham United 2-0 au stade de Londres dimanche.

Haaland, qui a marqué le premier match de son équipe pour la troisième saison consécutive, a marqué sur penalty en première mi-temps, puis a réalisé une course au bon moment en seconde mi-temps pour son deuxième but.

“C’était bon. [It was a] bon début il n’y a rien à dire à part ça et c’était 2-0. C’est bien d’avoir quelques minutes dans les jambes en début de saison et nous devons continuer”, a déclaré Haaland après le match.

“Comme prévu, nous avons vu le potentiel contre le Bayern [Munich in pre-season] et c’était un peu en retrait contre Liverpool. Ça viendra avec des matchs, ça aurait dû être plus aujourd’hui.”

C’était un début d’horreur pour le gardien remplaçant Alphonse Areola qui a remplacé Lukasz Fabianski à la 29e minute.

Il a donné le penalty six minutes plus tard. Haaland est arrivé dans la surface et le gardien de but a raté son défi pour le ballon, éliminant le joueur de 22 ans.

Haaland s’est avancé pour prendre le penalty et l’a tiré à l’extrême gauche du filet, envoyant Areola dans le mauvais sens.

Son deuxième but est venu d’une passe sublime du milieu de terrain de Kevin De Bruyne qui a mis le ballon derrière la défense de West Ham. Haaland a couru dessus et l’a glissé à travers Areola et dans le coin le plus éloigné.

“Oui. J’aurais dû être là [to connect with Ilkay Gundogan’s cross]. Il s’agit des connexions que nous établissons chaque jour à l’entraînement et à l’entraînement afin que nous nous améliorons et cela viendra”, a ajouté Haaland lorsqu’on lui a demandé s’il aurait dû marquer plus de deux buts.

“Il y a eu de bonnes célébrations, donc je suis heureux. C’est bien qu’il [his father Alfie] vu les deux buts car c’est un grand moment pour moi en tant que débutant dans cette compétition.

“De plus, cela fait presque 30 minutes que j’ai marqué le dernier but, donc je dois continuer.”