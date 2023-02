West Ham United contre Chelsea – Rapport de match de football – 11 février 2023

Joao Felix a marqué son premier but à Chelsea alors que l’équipe de Graham Potter a été tenue en échec 1-1 à West Ham United en Premier League samedi.

Le prêteur de l’Atletico Madrid a ouvert le score tôt au stade de Londres avant que l’ancien défenseur de Chelsea, Emerson, n’égalise les hôtes au milieu de la première mi-temps.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

West Ham pensait avoir remporté une victoire tardive lorsque Tomas Soucek a marqué de la tête à quelques minutes de la fin, mais il a été refusé pour hors-jeu. Le résultat signifie que Chelsea reste sans victoire à l’extérieur depuis le 16 octobre.

Felix a été immédiatement réintégré aux côtés de Graham Potter après avoir purgé une suspension de trois matches pour le carton rouge consécutif qu’il a reçu lors de la défaite 2-1 de son équipe à Fulham en janvier et a joué un rôle déterminant dans le départ effréné de Chelsea contre West Ham, étirant les hôtes. défense à plusieurs reprises.

“Première mi-temps, nous étions positifs et nous avons bien commencé le match, marqué un bon but. Plus d’occasions également, une bonne intention d’attaque. Nous avons perdu un peu de contrôle pendant cinq à 10 minutes, puis nous avons concédé avec quoi nous pouvons faire mieux, “, a déclaré le patron de Chelsea, Potter, après le match.

“La deuxième mi-temps était probablement plus le reflet de notre situation en tant que groupe, en tant qu’équipe en termes de joueurs qui s’accélèrent, reviennent de blessure et de joueurs qui s’adaptent à la Premier League.”

Le buteur Felix a déclaré à BT Sport: “Je pense que nous avons fait un excellent match et que nous avons contrôlé le match. Ils ont marqué quand nous étions bons mais c’est le football. Nous avons eu des occasions de marquer mais nous sommes forts pour le match.

“Nous nous sommes battus pour les trois points mais je pense que nous sommes forts pour le prochain match. Je me sens à l’aise de jouer dans cette équipe. Il y a tellement de qualité que c’est incroyable et maintenant nous devons nous battre ensemble et nous avons tout pour faire un grand repos de la saison.”

L’international portugais semblait avoir ouvert le score à la 10e minute alors qu’il sautait sur une erreur de Nayef Aguerd pour se précipiter et finalement puiser dans un filet vide après que sa puce initiale ait été contrecarrée par le visage du poteau droit. Cependant, l’effort a été exclu après un drapeau de hors-jeu retardé.

Félix, cependant, n’a pas été étouffé longtemps et a mis son équipe devant six minutes plus tard. Une série d’attaques de Chelsea a abouti à la signature record d’Enzo Fernandez, qui a fait flotter un ballon somptueux, que le joueur de 23 ans a rencontré pour taper à la maison après s’être libéré d’Aguerd dans la surface.

L’équipe de David Moyes a testé sa chance lorsque Kai Havertz a été retrouvé derrière par Mykhailo Mudryk et placé au-delà de Lukasz Fabianski, mais un drapeau de hors-jeu et un contrôle VAR ultérieur ont payé la course intempestive de l’attaquant.

Bien qu’il ait dominé la majeure partie du match, l’avance du visiteur a été perdue avec le deuxième effort de West Ham au but alors qu’Emerson, qui a signé pour l’équipe de Moyes de Chelsea l’été dernier, a rétabli la parité à la 28e minute.

Vladimir Coufal a trouvé de l’espace sur la droite pour balancer un centre qui était dirigé par Jarrod Bowen, trouvant Emerson au poteau arrière pour érafler un effort devant Kepa Arrizabalaga.

“Il y avait beaucoup d’émotions avant le match et j’ai marqué mon premier but en Premier League contre Chelsea, donc je suis très heureux. Bien sûr, j’ai beaucoup de respect pour eux, mais aujourd’hui, je pense que c’est ma journée”, a déclaré Emerson. à BT Sport.

“C’était un match difficile. Ils ont très bien joué et nous avons beaucoup souffert mais c’est un point important contre une grande équipe.

“Lorsque vous jouez contre une grande équipe avec beaucoup de qualité, vous devez rester très concentré pendant les 90 minutes. Nous pensons que c’est un point important pour nous.”

La seconde mi-temps s’est transformée en un concours de scrappier avec moins d’efforts au but. Havertz a puissamment manqué la cible après que Potter ait tenté de faire bouger les choses avec une triple substitution.

Le stade de Londres a éclaté à huit minutes de la fin lorsque Soucek a tapé à la maison après que Kepa ait renversé le ballon, mais l’effort initial de Declan Rice a été jugé hors-jeu après un long contrôle VAR.

Chelsea a crié pour un penalty en fin de match, réclamant un handball de Soucek sur la frappe de Conor Gallagher, mais cela n’a pas été accordé.

“J’ai pensé que c’était un bon arrêt”, a déclaré Potter aux cris d’un penalty pour son équipe. “Vous avez parfois besoin de votre gardien de but pour marquer des points.”