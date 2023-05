West Ham United Clear Way pour le transfert de Declan Rice: rapport

West Ham United semble avoir enfin clarifié sa position sur la situation de transfert de Declan Rice. On apprend que le club basé à Londres autorisera Rice à quitter le club s’il reçoit une offre de 120 millions de livres sterling d’un club de la Ligue des champions. Un rapport publié par Sky Sports affirme que Hammers pourrait également accepter 100 millions de livres sterling plus un joueur de plus pour Rice.

Avec plusieurs grands clubs qui se renseignent sur Rice, Arsenal semble être sa destination la plus probable. Les géants de la Premier League – Chelsea, Liverpool et Manchester United – seraient intéressés par la signature de l’international anglais. Le contrat actuel de Rice avec West Ham a encore deux ans. Le club a la possibilité de le prolonger d’un an. Rice, cependant, avait rejeté la nouvelle offre de West Ham d’un contrat de 200 000 £ par semaine il y a 18 mois. Le rapport mentionné ci-dessus suggère que Manchester United avait soumis une offre pour gagner Rice l’été dernier.

L’ancien footballeur de Manchester United, Gary Neville, avait critiqué le prix de 120 millions de livres sterling de Declan Rice en mars. «Mais, pour moi, je ne dépenserais pas 110 ou 120 millions de livres sterling pour Rice si j’étais à Manchester United cet été. Je dépenserais 50 à 60 millions de livres sterling pour Declan Rice, mais je ne dépenserais pas les chiffres rapportés », a déclaré le footballeur devenu commentateur à Sky Sports.

Rice gagnerait actuellement 70 000 £ par semaine à West Ham. On apprend que Rice gagnera au moins trois fois plus s’il réussit à trouver un nouveau club cet été. On apprend que le désir de Rice de participer à la Ligue des champions la saison prochaine a contraint le milieu de terrain à trouver un nouveau club. Le joueur de 24 ans a jusqu’à présent disputé 239 matchs pour West Ham. Il a 24 buts à son actif sous le maillot de West Ham. Il a disputé 34 matches de Premier League pour West Ham cette saison. Rice a trois buts et deux passes décisives à son actif en Premier League cette saison. Dans le football international, Rice a trouvé le fond des filets trois fois en 41 apparitions.

Lors de sa dernière apparition, Rice a joué un rôle clé pour prendre le dessus sur Manchester United en Premier League lundi. Avec 37 points en 35 matches, West Ham se place à la 15ème position du classement de Premier League.

