West Ham United 3-1 Chelsea (20 août 2023) Analyse du match

L’attente du nouveau manager de Chelsea Mauricio Pochettino pour une première victoire se poursuivra pendant au moins cinq jours de plus, son équipe ayant été battue 3-1 à West Ham United dimanche.

Une tête de Nayef Aguerd, un but de Michail Antonio à la pause et un penalty tardif de Lucas Paqueta ont assuré la victoire à West Ham, qui a terminé avec 10 hommes après qu’Aguerd ait été expulsé pour un deuxième carton jaune au milieu de la seconde période.

Les deux premiers buts de West Ham ont été aidés par le débutant James Ward-Prowse, qui a signé de Southampton ce mois-ci.

Chelsea a annulé le but d’Aguerd avec un égaliseur bien pris par Carney Chukwuemeka à la 28e minute et n’avait qu’à se blâmer pour la défaite, alors qu’ils dominaient la possession, rataient des occasions et voyaient un penalty d’Enzo Fernandez sauvé.

Pochettino a envoyé Moises Caicedo, le dernier grand argent du club, dans le but de sauver quelque chose, mais il a donné le penalty qui a scellé le sort de son équipe.

West Ham a quatre points lors de ses deux premiers matchs, tandis que Chelsea, qui accueille Luton Town vendredi, a un point.