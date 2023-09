West Ham United 1-3 Manchester City (16 septembre 2023) Analyse du match

Jérémy Doku, Bernardo Silva et Erling Haaland ont marqué des buts en seconde période alors que Manchester City a riposté après un but mené pour battre West Ham United 3-1 au stade de Londres samedi et revenir en tête du classement de la Premier League.

La victoire 3-1 de Liverpool contre les Wolves les avait propulsés au sommet, mais City est revenu en force dans la seconde moitié d’un match palpitant pour s’assurer les trois points.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

City aurait dû prendre l’avantage à la septième minute, mais un dégagement sur la ligne de but de Tomás Soucek et un bon arrêt d’Alphonse Areola ont gardé le match sans but.

Les visiteurs ont raté une autre belle opportunité lorsque Josko Gvardiol a lancé un ballon à travers la surface, mais Haaland a balayé son effort loin du but, au grand soulagement de la défense de West Ham au pied plat.

Après avoir absorbé une énorme pression, l’équipe locale a pris l’avantage à la 36e minute lorsque Vladimír Coufal a décoché un centre au deuxième poteau et que James Ward-Prowse a réalisé une brillante tête plongeante.

Doku a égalisé 43 secondes après le début de la seconde mi-temps, courant de manière menaçante sur Coufal avant de tirer à la maison, et Silva et Haaland étaient sur la cible aux 76e et 86e minutes pour renvoyer City en tête avec 15 points, deux devant Liverpool.

Les Hammers n’ont pas abandonné et ont presque repris l’avantage à l’heure de jeu lorsque Michail Antonio a joué dans Emerson seulement pour que son tir soit bloqué par Manuel Akanji et que depuis le corner résultant, Éderson a réussi un magnifique arrêt pour refuser Kurt Zouma.

Cependant, Champions City n’a pas été refusé et à la 76e minute, Silva leur a donné l’avantage, capturant une passe récupérée de Julián Álvarez avant que Haaland ne marque finalement son but 10 minutes plus tard pour assurer les trois points.

City est en tête du classement avec 15 points parfaits en cinq matchs, deux devant Liverpool et trois devant Brighton & Hove Albion. West Ham chute à la sixième place avec 10 points.