West Ham table sur une offre d’ouverture importante pour Gianluca Scamacca

Une mise à jour sur les efforts en cours de l’équipe de Premier League West Ham United pour renforcer la ligne de front du club avant la saison prochaine a été fournie jeudi soir.

Obtenir du sang frais au sommet est bien sûr devenu une priorité au stade de Londres avant la nouvelle campagne.

Cela vient du fait que les Irons ont été trop dépendants de l’homme principal Michail Antonio la dernière fois, sans aucune option de sauvegarde fiable pour l’international jamaïcain.

Jusqu’à récemment, le tueur à gages le plus largement pressenti pour rejoindre les troupes de David Moyes cet été, bien sûr, était Armando Broja.

Au milieu des suggestions selon lesquelles Thomas Tuchel est personnellement intervenu pour s’assurer que le talent albanais reste dans les livres de Chelsea pour le moment, cependant, les pouvoirs en place à West Ham ont été contraints de porter leur attention ailleurs.

Chelsea se bat désormais pour garder Armando Broja car Thomas Tuchel est un grand fan et veut qu’il reste au club. ( @FabrizioRomano ) #CFC — Ps (@CFCPys) 20 juillet 2022

Et maintenant, comme mentionné ci-dessus, l’alternative de premier choix de la part de Moyes and co. a été révélé.

Selon un rapport de Sky Sports, les Irons font tout leur possible pour obtenir la signature du très apprécié international italien Gianluca Scamacca.

De tels efforts ont conduit l’équipe de transfert du stade de Londres à aller jusqu’à déposer une offre d’ouverture pour la vedette de Sassuolo, censée avoir dépassé la barre des 40 millions d’euros.

Des “discussions positives”, quant à elles, sont actuellement en cours entre les deux clubs.

🚨 RUPTURE 🚨 West Ham United a fait une offre officielle pour l’attaquant de Sassuolo Gianluca Scamacca. 🇮🇹 L’offre s’entend à plus de 40 millions d’euros.💰 Des discussions positives sont en cours entre les clubs. 👀 [via @skysports_sheth]. pic.twitter.com/XwTiw4SGXg – Quotidien du football (@footballdaily) 21 juillet 2022

