West Ham, Spurs et Leicester passent au quatrième tour

Premier League Newcastle United a subi une défaite choc 2-1 face au troisième niveau de Sheffield mercredi alors qu’il s’est effondré de la FA Cup au troisième tour samedi tandis que West Ham United a battu Brentford dans une confrontation de haut vol.

West Ham a obtenu son billet pour le quatrième tour après que Said Benrahma ait marqué un superbe effort à longue portée contre son ancien club lors d’une victoire 1-0 à Brentford.

Tottenham Hotspur et Leicester City ont respectivement enregistré des victoires 1-0 contre Portsmouth et Gillingham.

Josh Windass a marqué deux buts mercredi alors qu’ils prenaient une avance de deux buts sur Newcastle en seconde période.

Alors que Bruno Guimaraes en a retiré un pour Newcastle à la 69e minute, puisant à bout portant, ils n’ont pas pu trouver de niveleur.

Il y avait eu peu d’opportunités pour les deux équipes alors que West Ham se rendait à Brentford avant que le remplaçant Benrahma ne se précipite et déchaîne un puissant effort à distance pour sortir de l’impasse avec le premier tir cadré de son équipe à la 79e minute.

Brentford a eu le meilleur des chances limitées en première mi-temps, avec Yoanne Wissa refusée à bout portant par Lukas Fabianski.

Pourtant, ils n’ont pas fait grand-chose pour reproduire la forme qui les a vus mener 2-0 après 43 minutes contre West Ham lors de leur rencontre en Premier League il y a huit jours.

Le manager de Brentford, Thomas Frank, a effectué sept changements de l’équipe qui a battu Liverpool en championnat lundi et ils manquaient de qualité, ne réussissant qu’un seul tir cadré.

Thomas Soucek est allé le plus près de l’ouverture du compte de West Ham peu après la pause, mais il a raté son effort à cinq mètres et a dirigé le centre d’Emerson à côté du but.

Les supporters visiteurs avaient chanté le nom de Benrahma tout au long du match, et l’Algérien a fourni à son équipe l’étincelle dont elle avait besoin dans le dernier tiers pour éviter une rediffusion et atteindre le tour suivant.

Brentford est désormais absent des deux compétitions nationales de coupe, après avoir quitté la Coupe de la Ligue après une défaite contre la Ligue 2 Gillingham en novembre.

Ailleurs, les équipes de Premier League Bournemouth et Nottingham Forest ont subi des défaites respectivement contre les équipes de championnat Burnley et Blackpool.

