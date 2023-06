West Ham souhaite signer Emile Smith Rowe d’Arsenal dans le cadre de tout accord avec Declan Rice – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de samedi…

LE SOLEIL

Declan Rice a à cœur de déménager à Arsenal, mais West Ham serait intéressé par l’idée d’un accord impliquant Emile Smith Rowe dans le sens opposé.

Arsenal se préparerait à détourner la première cible de transfert d’Ange Postecoglou en tant que patron de Tottenham sous la forme du défenseur de Galatasaray Victor Nelsson.

Arsenal est intéressé par la signature de Kai Havertz de Chelsea, selon des informations.

QUOTIDIEN EXPRESS

Manchester United et Tottenham seraient d’accord sur le fait que le prix demandé par Brentford de 40 millions de livres sterling pour David Raya est trop élevé, les deux clubs étant apparemment prêts à se retirer des négociations.

Chelsea aurait un accord de principe sur des conditions personnelles avec le gardien de l’Inter Milan Andre Onana.

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, pourrait ne pas être en mesure de signer tous les joueurs qu’il veut cet été avec son budget d’été qui aurait été réduit à seulement 75 millions de livres sterling, bien qu’il ait mené le club à la qualification en Ligue des champions.

Le gardien de but de Manchester United, David De Gea, a admis qu’il « envisageait » alors que les discussions se développaient sur son avenir.

Chelsea pourrait être contraint de regretter une opportunité de transfert manquée cet été, Callum Hudson-Odoi étant sur le point de partir moyennant des frais avantageux.

DAILY MIRROR

On pense que Harry Maguire veut rester et se battre pour sa place à Manchester United la saison prochaine, le capitaine du club espérant retrouver sa place de départ au milieu de l’intérêt de Tottenham.

Le président du club de Besiktas s’est attaqué à Dele Alli après avoir confirmé qu’il ne reviendrait pas au club la saison prochaine.

John Arne Riise est sorti de sa retraite pour jouer pour Avaldsnes dans le cinquième niveau norvégien jeudi.

Al-Ahli est prêt à offrir à Riyad Mahrez un contrat d’une valeur d’environ 40 millions de livres sterling par an plus des bonus pour quitter Manchester City cet été.

LE GARDIEN

L’Ajax demande 45 millions de livres sterling pour Edson Alvarez, qui est devenu une cible pour West Ham alors qu’ils alignent des remplaçants pour Declan Rice.

LE TÉLÉGRAPHE

Chelsea est confronté à un dilemme quant à l’avenir de Kai Havertz après avoir fixé ce que les clubs intéressés à le signer considèrent comme un prix demandé irréaliste pour l’attaquant.

L’INDÉPENDANT

Selon une étude commandée par la Football Association et l’Association des footballeurs professionnels, les anciens footballeurs professionnels sont près de trois fois et demie plus susceptibles de recevoir un diagnostic de démence que la population générale.

COURRIER QUOTIDIEN

Troy Deeney a révélé qu’il avait menacé de « blesser tous les joueurs » à Watford alors qu’il poussait à s’éloigner du club en 2016.

Cristiano Ronaldo a été exclu de manière sensationnelle de l’équipe de la saison de la Saudi Pro League d’Opta après une première saison mitigée au Moyen-Orient.

Ross Barkley est à la recherche d’un autre chez-soi après avoir été libéré par Nice – un an seulement après la résiliation de son contrat à Chelsea.

NORME DU SOIR

Daniel Levy a riposté aux suggestions que Tottenham n’a pas soutenu ses managers.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Les Rangers ont intensifié leur poursuite de l’attaquant de l’Atalanta Sam Lammers.

Aberdeen se rapproche du milieu offensif croate Tonio Teklic.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

La tentative d’Ange Postecoglou d’emmener avec lui les entraîneurs du Celtic John Kennedy et Gavin Strachan à Tottenham Hotspur est en jeu.