West Ham signe Paqueta de Lyon pour les frais de record du club

West Ham United a signé le milieu de terrain Lucas Paqueta du côté français de Lyon pour un montant record du club, le Le club de Premier League a déclaré En Lundi.

Les détails financiers n’ont pas été divulgués, mais les médias britanniques ont déclaré que West Ham avait payé des frais initiaux de 36,5 millions de livres sterling (42,76 millions de dollars) avec un potentiel de 14,4 millions de livres supplémentaires pour le transfert du Brésilien qui a signé un contrat de cinq ans avec un one- possibilité d’année.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Ces frais éclipseraient les 45 millions de livres sterling que West Ham a payés à l’attaquant français Sébastien Haller en 2019.

“Je suis extrêmement heureux d’être ici. J’espère que c’est le début d’un voyage agréable. J’espère que mon séjour ici sera réussi”, a déclaré Paqueta dans un communiqué.

“La saison dernière, West Ham a connu une très bonne saison et j’espère qu’ils continueront à profiter de plus en plus de bonnes saisons pendant mon séjour au club. Je suis ravi d’enfiler le maillot de West Ham et de montrer aux fans ce que je peux faire, pour aider mes coéquipiers et le club.”

West Ham a terminé septième la saison dernière sous la direction de David Moyes, mais a eu du mal à se lancer dans la nouvelle campagne pour occuper la 16e place après quatre matchs.

“C’est un joueur que j’admire de loin depuis très longtemps et bien sûr, nous l’avons vu de près lors de notre campagne en Ligue Europa la saison dernière”, a déclaré Moyes.

“C’est un footballeur très talentueux et même s’il aura besoin de temps pour s’adapter à la Premier League, nous sommes ravis d’ajouter un autre international éprouvé à notre équipe.”

West Ham accueillera ensuite Tottenham Hotspur en championnat mercredi.