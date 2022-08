West Ham signe le milieu de terrain Lucas Paqueta pour les frais de “Club-Record”

West Ham a signé le milieu de terrain brésilien Lucas Paqueta du côté français de Lyon pour ce que l’équipe de Londres a déclaré lundi être un “record du club”.

La valeur de son déménagement n’a pas été divulguée par les Hammers, bien que Sky Sports ait rapporté qu’elle était d’environ 51 millions de livres sterling (60 millions de dollars, 60 millions d’euros).

Mais le club a révélé que Paqueta avait signé un premier contrat de cinq ans au stade de Londres avec une option d’un an après être devenu leur huitième nouvelle recrue du mercato.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

L’arrivée de Paqueta devrait renforcer les options offensives du manager de West Ham, David Moyes, les Hammers n’ayant marqué qu’une seule fois lors de leurs quatre premiers matchs de Premier League – Pablo Fornals a marqué le vainqueur lors de la victoire 1-0 de dimanche à Aston Villa.

« Je suis extrêmement heureux d’être ici. J’espère que c’est le début d’un voyage agréable. J’espère que mon séjour ici sera couronné de succès », a déclaré Paqueta, 25 ans, sur le site Web de West Ham.

“La saison dernière, West Ham a connu une très bonne saison et j’espère qu’ils continueront à profiter de plus en plus de bonnes saisons pendant mon séjour au club.”

Paqueta a commencé sa carrière à Flamengo, avant de déménager en Europe lorsqu’il a rejoint l’AC Milan en 2019.

Il a ensuite passé deux saisons en Serie A mais n’a réussi qu’un seul but en 37 matches de championnat pour les Rossoneri avant de déménager à Lyon, où il a eu plus de succès avec 21 buts en 80 matchs toutes compétitions confondues tout en devenant un habitué de l’équipe brésilienne.

“Je suis ravi d’accueillir Lucas à West Ham”, a déclaré Moyes.

“C’est un joueur que j’admire de loin depuis très longtemps et bien sûr, nous l’avons vu de près lors de notre campagne en Ligue Europa la saison dernière.

“C’est un footballeur très talentueux et même s’il aura besoin de temps pour s’adapter à la Premier League, nous sommes ravis d’ajouter un autre international éprouvé à notre équipe.”

A LIRE AUSSI : Serena Williams bat Danka Kovinic pour commencer l’US Open avec une victoire

Paqueta est le dernier ajout à l’équipe de West Ham après Nayef Aguerd, Alphonse Areola, Maxwel Cornet, Flynn Downes, Thilo Kehrer, Emerson Palmieri et Gianluca Scamacca sont tous arrivés plus tôt dans la fenêtre de transfert.

Il pourrait maintenant être en ligne pour faire ses débuts à West Ham lors du derby de Londres mercredi à domicile contre Tottenham.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici