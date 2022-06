West Ham prévoit des changements à la ligne avant

Par Josh Barker









Deux mises à jour concernant l’avenir de l’attaque de West Ham ont été fournies récemment.

Selon le média italien Tuttosport, West Ham pourrait être sur le point de décharger Nikola Vlasic avec Torino confiant quant à la signature du Croate.

Il est ajouté que les chefs de club du côté de la Serie A font pression pour un accord alors que le joueur cherche à quitter le stade de Londres après seulement un an.

Vlasic a été signé par West Ham en août 2021 du côté russe du CSKA Moscou. On pense que le joueur de 24 ans a fait reculer les Hammers de 27 millions de livres sterling et est sous contrat dans l’est de Londres jusqu’en 2026.

Cependant, Vlasic a connu une assez mauvaise première année en Angleterre. Il a fait 19 apparitions en Premier League pour David Moyes, mais n’a marqué qu’un seul but et n’a fourni aucune passe décisive.

Le milieu de terrain n’a pas non plus fait beaucoup mieux dans les compétitions de coupe, portant son total de buts et de passes décisives dans toutes les compétitions à seulement quatre en 36 sorties.

Le retour de Lingard ?

Ailleurs, West Ham semble déjà avoir un remplaçant pour Vlasic sous la forme de Jesse Lingard.

L’international anglais a bénéficié d’une superbe période de prêt à West Ham au cours de la seconde moitié de la campagne 2020/21, lorsqu’il a marqué neuf fois en 16 apparitions.

Maintenant, avec son contrat à Old Trafford à la fin de ce mois, il est rapporté que West Ham attend que Lingard prenne une décision sur son avenir après avoir raffermi son intérêt avec une offre formelle de retour au club.

L’Anglais a enduré une campagne 2021/22 difficile qui l’a vu rester en marge de l’équipe de United sous Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick.

