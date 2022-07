West Ham obtient la signature du talentueux milieu de terrain de Swansea Flynn Downes

West Ham United s’est attaqué au mercato estival pour la troisième fois ces dernières semaines alors que les Hammers ont conclu un transfert pour le milieu de terrain de Swansea City Flynn Downes.

Downes rejoint les Hammers sous David Moyes pour un contrat de cinq ans selon les rapports de The Athletic avec une option pour une prolongation d’un an, dans un mouvement qui coûte au club 9 millions de livres sterling qui pourraient éventuellement atteindre 14 millions de livres sterling.

BREAKING: West Ham a signé Flynn Downes de Swansea City pour 9 millions de livres sterling sur un contrat de cinq ans, avec l’option d’une année supplémentaire. #WHUFC Downes : « C’est un sentiment surréaliste d’avoir rejoint le club de mon enfance. J’ai l’impression de rêver. » https://t.co/qL5LbNKVmi – Roshane Thomas (@RoshaneSport) 7 juillet 2022

Partisan de longue date de West Ham, le natif de Brentford a gravi les échelons à Ipswich Town et a fait ses débuts en équipe première en 2017 avant de se rendre au Pays de Galles quatre ans plus tard pour devenir un joueur clé la saison dernière sous Russel Martin.

Président du club de West Ham David Gold est allé sur Twitter pour faire connaître sa joie de l’accord pour Downes, tandis que le directeur des Hammers, David Moyes, a parlé du désir du club de puiser dans le talent qui existe dans le championnat comme un moyen abordable d’ajouter de la qualité à l’équipe dans la même veine que l’accord qui a vu Jarrod Bowen nous rejoindra en 2020.

“Nous sommes ravis d’avoir signé Flynn et nous sommes impatients de le faire entrer dans le groupe. Nous pensons qu’il a une bonne énergie. Nous pensons qu’il a beaucoup de choses que nous avons sur notre équipe, que nous voudrions garder et que nous voudrions ajouter.

«Nous avons amené Jarrod Bowen d’une situation similaire à Hull, nous essayons donc toujours de trouver des garçons du championnat qui, selon nous, vont devenir des joueurs de Premier League. J’espère que Flynn le fera. Je pense qu’il y a de bonnes chances car il a énormément de bons attributs.

Alors que West Ham a déjà conclu des accords pour le gardien de but Alphonse Areole du Paris Saint-Germain ainsi que pour le défenseur central marocain du Stade Rennais Nayef Aguerd, le club a déjà déboursé près de 50 millions de livres sterling cet été dans le but d’ajouter de la profondeur à la qualité. une autre poussée pour un top six ou plus en 2022-23.

Pour en savoir plus sur West Ham, lisez ci-dessous

Everton et West Ham se battent pour la starlette du Blues Armando Broja

West Ham repoussé dans ses tentatives de sécurisation du milieu de terrain du LOSC Lille Amadou Onana

Les marteaux concluent un accord pour l’ailier de Villarreal Arnaut Danjuma