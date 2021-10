West Ham nomme Rob Newman de Man City à la tête du recrutement | Actualités footballistiques

West Ham a nommé Rob Newman de Manchester City en tant que nouveau responsable du recrutement du club.

Newman, 57 ans, a passé plus de 12 ans à City en tant que responsable international du recrutement et du recrutement.

West Ham a déclaré que Newman apporterait son « expérience et son expertise » au stade de Londres alors que le club restructurait son service de recrutement.

Newman a déclaré: « Je suis vraiment heureux d’être ici et d’arriver à un bon moment, surtout après ce qui a été un début fantastique pour le club cette saison.

« Dans la dernière fenêtre seulement, West Ham a fait venir quatre joueurs internationaux, qui sont venus au club parce qu’ils ont vu à quel point tout se passe bien. Ils ont vu à quel point c’est un grand club et à quel point il pourrait devenir un club encore plus grand. J’espère que je peux faire partie de ce processus maintenant.Je vais m’y consacrer à 100 %.

« La chose la plus importante est que vous ne pouvez pas simplement amener des joueurs dont vous pensez » qu’il est un grand joueur pour cette équipe, il va automatiquement faire de nous une grande équipe « .

« Ce n’est pas comme ça que ça marche, car il y a différents joueurs, différentes équipes jouent de différentes manières, différents managers ont des styles différents, donc nous devons le faire d’une manière qui soit la meilleure pour West Ham United.

« Encore une fois, cela dépend de la diligence raisonnable du département envers les joueurs non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Vous devez apporter [not only] de bons footballeurs, mais aussi de bons personnages. »

Le manager David Moyes a déclaré que l’arrivée de Newman aiderait le club à accélérer son processus de recrutement.

« Je suis ravi d’accueillir Rob à West Ham United et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous continuons à restructurer et à améliorer notre service de recrutement et de recrutement », a ajouté Moyes.

« Rob a une expérience fantastique et un merveilleux pedigree dans le jeu. Il a à juste titre mérité beaucoup de reconnaissance pour son excellent travail à Manchester City et nous sommes très heureux qu’il ait choisi de relever ce nouveau défi passionnant ici à West Ham.

« Nous avons fait de bons progrès dans notre processus de recrutement de joueurs, mais nous voulons continuer à nous améliorer et à nous améliorer et l’arrivée de Rob nous aidera à y parvenir. »

Les coprésidents David Sullivan et David Gold ont ajouté : « Nous aimerions saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à Rob à West Ham United et lui souhaiter plein succès dans son nouveau rôle, qui mène à la restructuration de notre département de recrutement et de recrutement de football.

« En tant que club, nous avons mené une recherche très approfondie et complète de la personne que nous pensions tous avoir raison de diriger dans ce rôle vital – quelqu’un qui, selon nous, s’intégrera parfaitement et partage notre vision unie pour nous assurer de continuer à bâtir sur la solide progrès que nous avons accomplis. »

Newman est un ancien défenseur qui a fait plus de 600 apparitions seniors pour des clubs tels que Bristol City, Norwich City et Southend United. Il a également dirigé les Shrimpers, Cambridge United et a été assistant à Bournemouth.