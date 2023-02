West Ham ne regrettera pas le déménagement de Rice, Conte de retour à Tottenham, le nouveau patron de Leeds se débat, l’ex-star de Man United Evra condamnée pour abus homophobe

talkSPORT.com vous a couvert avec toutes les dernières nouvelles, potins et vues de la Premier League dans notre blog en direct dédié au football.

Jadon Sancho est de retour pour Manchester United et a marqué son premier but depuis septembre lors de leur match nul 2-2 avec Leeds à Old Trafford, attirant les éloges du patron Erik ten Hag.

La recherche de Leeds pour un nouveau manager s’avère difficile, le club ayant du mal à convaincre Andoni Iraola de succéder à Jesse Marsch ayant déjà vu la cible principale Carlos Corberan s’engager à Huddersfield plus tôt cette semaine.

Dans d’autres nouvelles, nous vous apporterons les dernières nouvelles concernant l’intérêt qatari pour Manchester United et les retombées continues des violations présumées des règles financières de Manchester City.

Vous écoutez talkSPORT via le site Web ICI. Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Meilleures histoires