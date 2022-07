West Ham: Les aspirants joueurs de la Super League indienne des Kerala Blasters font la visite d’Emerging Hammers | Nouvelles du football

Les Kerala Blasters, du côté de la Super League indienne, ont surpris les jeunes lors d’une session Emerging Hammers avant le point culminant de la PL Next Generation Cup.

Le Kerala et son compatriote indien Bengaluru ont tous deux des équipes U21 dans le pays pour le tournoi – comprenant également des équipes de jeunes de Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Leicester et Nottingham Forest – après avoir obtenu leur qualification lors de la première édition de la Reliance Foundation Development League de la saison dernière à Goa.

L’équipe s’est mêlée à des footballeurs en herbe lors de la session hebdomadaire Emerging Hammers, basée aux Frenford Clubs dans le London Borough of Redbridge, échangeant des connaissances et des expériences avec des joueurs et des entraîneurs.

L’équipe a également reçu une masterclass d’identification des talents par Rashid Abba, mentor de la West Ham Academy Link, lors de la visite dirigée par la Premier League, avant une démonstration sur le terrain par l’entraîneur de la phase principale U12-U14, Luke Smith.

Le modèle Emerging Hammers de West Ham est devenu un modèle pour les clubs à travers le pays en matière d’identification de talents et de développement de joueurs, d’entraîneurs et de dépisteurs de diverses communautés ethniques.

Abba, mentor de West Ham Academy Link, a déclaré Nouvelles de Sky Sports : “C’était formidable d’accueillir les joueurs potentiels de la première équipe des Kerala Blasters à Emerging Hammers.

“C’était fantastique de partager certaines de nos connaissances et d’apprendre de leurs expériences, et c’était formidable pour les jeunes qui ont trouvé leur visite vraiment inspirante.”

Le directeur du recrutement de West Ham, Shane O’Gorman, a ajouté : “Nous sommes extrêmement fiers d’Emerging Hammers, qui identifie et nourrit les talents inexploités et le potentiel reflétant les communautés que nous servons. Nous nous engageons à accroître sa portée et son impact.”

Hughes et Uddin ouvrent un nouveau complexe

Le manager de Bradford City, Mark Hughes, a rejoint le premier Britannique-Bangladeshi à jouer au football professionnel, Anwar Uddin MBE, lors de l’ouverture du complexe sportif de Midland Road à 1,3 million de livres sterling, à deux pas de Valley Parade.

Le complexe est au cœur battant de la communauté sud-asiatique de Bradford à Manningham et comprend un nouveau terrain extérieur 4G, de nouveaux vestiaires, un espace café et un centre sportif intérieur réaménagé.

Le directeur du centre, Humayun Islam, qui est également le fondateur du groupe de supporters Bangla Bantams affilié à Fans for Diversity Bradford City, est convaincu que le complexe changera des vies.

Il a dit Nouvelles de Sky Sports : “La nouvelle installation changera le paysage de la région de Bradford Manningham et permettra aux jeunes défavorisés et aux familles à faible revenu de bénéficier d’une toute nouvelle installation sportive.

“Nous espérons que l’installation pourra être un tremplin pour que certains jeunes aient un jour l’opportunité de jouer au football au Bradford City Football Club.”

L’ancien footballeur Uddin a ajouté: “Cela change la donne pour la ville de Bradford et les régions environnantes qui laisseront un héritage qui durera longtemps dans le futur. Nous avons vu les Bangla Bantams devenir un incontournable à Valley Parade, espérons que se traduira bientôt sur le terrain.”

Sud-Asiatiques britanniques dans le football

