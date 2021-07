Le chef d’un consortium tentant de reprendre West Ham insiste sur le fait qu’il reste déterminé à acheter le club.

Cependant, le Agence de presse PA comprend que les propriétaires de Hammers, David Sullivan et David Gold, n’ont pas l’intention de vendre.

Sullivan a déclaré la semaine dernière qu’aucune offre formelle n’avait été faite et que sa position était inchangée mardi soir.

Mais Philip Beard, l’ancien directeur général de QPR qui présente l’offre, a rejeté cette affirmation et insiste sur le fait que son consortium a atteint le prix demandé et fourni une preuve de fonds lorsqu’ils ont fait l’approche en février.

Philip Beard était auparavant directeur général des Queens Park Rangers



« Je n’ai pas l’intention d’engager un débat public sur les propos tenus par David Sullivan la semaine dernière mais, sur avis, il est nécessaire de corriger des déclarations inutiles et inexactes », a déclaré Beard dans un communiqué.

« En réponse aux commentaires de David Sullivan sur la nature et la valeur de l’offre présentée par le consortium, je peux confirmer qu’une offre formelle a été faite qui était en fait le chiffre que David Sullivan avait initialement demandé.

« Nos avocats de la ville ont été instruits et David Sullivan a reçu une preuve de fonds.

« À aucun moment, on ne nous a demandé de produire plus d’informations sur notre stratégie de football. Il était assez clair pour moi que le seul objectif de David Sullivan était le prix.

« Nous restons déterminés à poursuivre les opportunités d’achat du club. Nous y travaillons activement depuis plus de six mois et avons une vision forte pour le club, le stade de Londres et sa place au sein du parc olympique dans son ensemble.

West Ham a terminé sixième de la Premier League la saison dernière pour se qualifier pour la Ligue Europa



« Il est soutenu par des personnalités éminentes du sport, ainsi que par des légendes de West Ham qui aiment le club et veulent jouer un rôle dans son développement.

« Nous accueillons chaleureusement leur soutien et espérons que nous aurons, ensemble, l’opportunité de réaliser le projet que nous avons planifié. »

Sullivan et Gold ont acheté West Ham en 2010 et ont pris la décision controversée de déplacer le club d’Upton Park à l’ancien stade olympique.

Beard a ajouté qu' »il y a beaucoup qui peut et doit être fait pour améliorer l’expérience » d’assister à des matchs au stade de Londres.

Il y a eu des protestations contre les propriétaires actuels ces dernières saisons, mais les choses se sont améliorées sur le terrain avec West Ham terminant sixième la saison dernière pour se qualifier pour la Ligue Europa.