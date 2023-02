West Ham Femmes 0 – 7 Chelsea Femmes

Sam Kerr a marqué quatre buts alors que Chelsea, leader de la Super League féminine, a battu West Ham 7-0 au Chigwell Construction Stadium pour atteindre la finale de la Coupe de la Ligue Continental Tires.

Les Irons avaient tenu Arsenal à un match nul et vierge lors de leur match WSL dimanche, mais ont été stupéfaits lorsque Chelsea a pris une avance de 3-0 dans les 22 premières minutes à Dagenham.

Kerr a converti un coup franc au deuxième poteau pour mettre les Blues sur la bonne voie après seulement quatre minutes.

Avant que l’équipe locale ne puisse se regrouper, elle a pris encore plus de retard alors que Lauren James a cassé la droite et a nourri Fran Kirby, qui a couru dans la surface de réparation et a percé un tir bas dans le coin inférieur.

Kerr a tiré dans sa deuxième de la nuit après qu’Erin Cuthbert ait sauté sur une passe égarée à travers la ligne arrière de West Ham pour nourrir l’attaquant australien, qui a pris une touche avant de lancer le ballon dans le coin supérieur.

Juste avant la pause, Kirby est parti après s’être arrêté en courant pour une longue passe, mais Chelsea a gardé le pied baissé.

Image:

Fran Kirby est sorti en boitant de la victoire en demi-finale de la Coupe de la Ligue de Chelsea à West Ham





Dans le temps d’arrêt de la première mi-temps, il y avait une défense plus capricieuse des Irons lorsque Hawa Cissoko est tombée avant de tenter un backpass, le ballon a roulé dans la surface de réparation et Kerr a dépassé son compatriote australien Mackenzie Arnold pour compléter son triplé.

Cherchant à sauver quelque chose de la rencontre, le manager de West Ham, Paul Konchesky, a effectué quatre changements pour la seconde mi-temps, qui a vu la signature de janvier Shannon Cooke faire ses débuts.

Chelsea, cependant, a rapidement eu un cinquième lorsque James a coupé à l’intérieur pour tirer devant Arnold, avant que la soirée oubliable de West Ham ne soit aggravée lorsque la remplaçante Lucy Parker a été forcée de se blesser à la 56e minute.

Kerr a hoché la tête dans son quatrième du centre d’Eve Perisset à l’heure, avec l’effort dévié de Guro Reiten à la 65e minute complétant la déroute.

Chelsea – battu par Manchester City lors de la finale de la saison dernière pour leur refuser un triplé national – affrontera Arsenal à Selhurst Park le 5 mars.

Et après?

Alors qu’Arsenal attend Chelsea lors de la finale de la Coupe continentale le 5 mars, l’équipe d’Emma Hayes se tourne vers un autre match de coupe contre les Gunners – avec un match nul au cinquième tour de la FA Cup à Kingsmeadow le 26 février.

West Ham est également en FA Cup, accueillant Aston Villa le même jour.