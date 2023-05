West Ham Femmes 0 – 4 Chelsea Femmes

Chelsea a remporté une victoire 4-0 à West Ham grâce aux buts de Niamh Charles, Pernille Harder, Sophie Ingle et Erin Cuthbert pour se laisser seulement deux victoires sur un quatrième titre consécutif de Super League féminine.

Cette victoire place l’équipe d’Emma Hayes à deux points d’avance sur Manchester United et cinq sur Arsenal avec seulement deux matchs à jouer. Ils élimineront les Gunners de la compétition s’ils évitent la défaite lors de la rencontre des deux équipes dimanche, Chelsea mettant alors fin à sa campagne à Reading le 27 mai.

Les Blues ont dominé tout au long du Dagenham and Redbridge Stadium et ont pris les devants après seulement 13 minutes grâce à Charles, tandis que West Ham a eu la chance de n’avoir qu’un seul but à la mi-temps après une série de défis risqués de Hawa Cissoko dans la région.

Mais Chelsea a doublé son avance peu après la mi-temps grâce à Harder et les points ont été assurés par la tête à bout portant d’Ingle et la puissante conduite de Cuthbert, le résultat laissant West Ham huitième et toujours sans victoire en championnat en 2023.

Notes des joueurs West-Ham : Arnold (5), Shimizu (5), Fisk (5), Cissoko (4), Tysiak (5), Smith (5), Evans (6), Parker (6), Longhurst (6), Brynjarsdottir (6), Asseyi (5). Sous-titres : Snerle (5), Thestrup (5), Hayashi (5), Atkinson (n/a). Chelsea : Musovic (6), Carter (7), Buchanan (7), Eriksson (7), Charles (8), Ingle (9), Fleming (7), Kaneryd (8), Cankovic (7), Harder (8), Kerr (6). Sous-titres : Reiten (7), James (7), Cuthbert (7), Svitkova (n/a), Abdullina (n/a). Joueur du match : Sophie Ingle.

Comment Chelsea a clôturé sur un autre titre WSL

Image:

Chelsea a deux points d’avance sur Manchester United avec deux matchs WSL à jouer





La victoire d’Arsenal à Everton plus tôt mercredi a fait monter les enchères pour Chelsea avant le coup d’envoi à West Ham et a assuré que trois équipes seront toujours en lice pour le titre avant l’avant-dernière ronde de matches.

Mais les Blues savent qu’ils ont le titre entre les mains après leur cinquième victoire consécutive, tandis que leur victoire sur les Hammers a également officiellement exclu Manchester City pour la première place.

Nouvelles de l’équipe West Ham a fait venir Smith, Shimizu et Tysiak pour Atkinson, Snerle et Denton

Chelsea a apporté sept changements à l’équipe qui a battu Manchester United en finale de la FA Cup, avec l’arrivée de Musovic, Ingle, Carter, Kaneryd, Harder, Buchanan et Cankovic.

West Ham a clairement indiqué son intention de frustrer Chelsea avec sa défense à cinq joueurs, mais le plan s’est effondré après seulement 13 minutes lorsque Charles a balayé le rebond après que le tir de Sam Kerr ait été bloqué.

Cissoko aurait pu concéder un penalty plus tôt lorsqu’elle a déplacé son bras dans la direction d’un tir, la défenseuse de West Ham échappant alors à la punition pour un tacle maladroit sur Johanna Rytting Kaneryd et ne voyant qu’un coup franc accordé pour une poussée sur Kerr sur le bord de la zone.

Mackenzie Arnold a fait un arrêt intelligent de Harder avant la fin de la mi-temps, mais elle n’a pu se rapprocher de son effort à la 48e minute, l’internationale danoise frappant le ballon dans le coin le plus éloigné après avoir été mise en place par Ingle.

La milieu de terrain a ensuite ajouté son nom à la feuille de match quand Arnold a fait basculer la tête de Magdalena Eriksson sur la barre, seulement pour voir le ballon tomber sur Ingle à quelques mètres du but.

Image:

Sophie Ingle célèbre avec Sam Kerr après avoir marqué le troisième but de Chelsea à West Ham





Amalie Thestrup a vu un tir dégagé de la ligne par Jessica Carter et Kate Longhurst a percé une demi-volée juste au-dessus alors que West Ham cherchait un but de consolation, seulement pour voir Cuthbert sortir du banc pour écraser le quatrième de Chelsea dans le temps d’arrêt.

Chelsea est désormais invaincu en 10 matchs WSL contre West Ham – dont neuf victoires – alors qu’ils n’ont perdu qu’un seul de leurs 25 derniers derbies londoniens dans la compétition.

Et après?

West Ham visite Leicester lors de leur avant-dernier match WSL le dimanche 21 mai à 15h avant de terminer à domicile contre Tottenham le samedi 27 mai, coup d’envoi à 14h30.

Chelsea poursuivre leur quête du titre avec un match énorme à domicile pour Arsenal le dimanche 21 mai, coup d’envoi à 12h30, avant de boucler leur saison à En lisant le samedi 27 mai, coup d’envoi à 14h30.