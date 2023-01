West Ham Femmes 0 – 1 Man City Femmes

La frappe de Bunny Shaw a déplacé Manchester City à moins de six points du sommet de la Super League féminine avec une victoire 1-0 à West Ham.

Avec les deux meilleurs Arsenal et Chelsea de la semaine dernière à l’Emirates Stadium et Manchester United battant Liverpool pour passer à la deuxième place, City avait besoin d’une victoire pour suivre les trois meilleures équipes.

Après une première mi-temps de bout en bout qui s’est terminée sans but, Shaw a mis l’équipe de Gareth Taylor devant en contournant Mackenzie Arnold et en inscrivant à la maison un mouvement habile de City impliquant Yui Hasegawa et Deyna Castellanos pour ce qui s’est avéré être le vainqueur.

Shaw a donné à Manchester City une avance de 1-0 avec une belle finition



Cette victoire fait passer City à 22 points, trois derrière Manchester United et Arsenal. Les trois rivaux du titre ont un match en moins contre les champions de Chelsea, qui mènent la danse avec 28 points.

West Ham, quant à lui, a repoussé l’occasion de se déplacer d’un point derrière City et, par conséquent, de tomber au sixième rang après la victoire d’Everton sur Reading plus tôt dans la journée.

Comment City a dépassé les Hammers

Une première période ouverte a vu Manchester City commencer brillamment avec beaucoup de possession et de demi-chances, mais West Ham a grandi dans le match et a créé les meilleures opportunités de qualité pour prendre les devants.

City avait Chloe Kelly et Lauren Hemp créant des ravages sur les deux ailes, cette dernière voyant plusieurs occasions à bout portant bloquées, tandis que la défenseuse Allana Kennedy a forcé sa compatriote australienne Arnold à un bon arrêt dans le but des Hammers.



La défenseure de la ville Alanna Kennedy a forcé Mackenzie Arnold à un bon arrêt à courte portée dès le début





Mais West Ham est venu à quelques centimètres de prendre la tête d’un corner alors qu’une bousculade toute-puissante a vu Grace Fisk tirer vers le but à six mètres – mais Leila Ouahabi a piraté le ballon sur la ligne de but avec Ellie Roebuck battue.

Les Hammers ont créé une autre superbe chance de prendre les devants sur le coup de la mi-temps alors que Risa Shimizu s’est échappée sur l’aile droite et que son entraînement près du poteau a été bien renversé par le gardien de City Roebuck.

Les hôtes de Paul Konchesky regretteraient ces occasions manquées alors que City prenait l’avantage cinq minutes seulement après la pause.

Les visiteurs ont joué deux passes verticales lisses à Hasegawa et Castellanos pour ouvrir le milieu de terrain de West Ham. Castellanos a ensuite traversé Shaw avec une superbe passe pour la première fois, laissant à l’attaquant la simple tâche d’arrondir Arnold dans le filet des Hammers et d’inscrire son neuvième but en championnat de la saison.



Lauren Hemp de Manchester City et Risa Shimizu de West Ham se battent pour le ballon





West Ham a tenté de répondre immédiatement alors que Fisk se dirigeait vers le coup franc de Lucy Evans lorsqu’il a été retrouvé sans marque dans la surface de réparation.

Shaw, cependant, était d’humeur pour plus car elle s’est vu refuser un autre but par un superbe défi de la dernière chance de Hawa Cissoko, quelques instants avant de lancer le centre de Kelly qui a juste échappé au chanvre pressé pour un tap-in au deuxième poteau.

La buteuse de City a raté une belle occasion de doubler son tir alors qu’elle explosait sur le flanc droit et frappait l’extérieur du deuxième poteau, Hemp voyant son coup rebondi renversé par Arnold.

Le gardien de but de West Ham était également égal à l’arrivée à bout portant de Castellanos depuis le corner résultant, alors que le match s’est effondré en faveur de City – leur rapportant trois points vitaux.

Et après?

Les deux équipes tournent leur attention vers la FA WSL Cup en milieu de semaine, avec Manchester City voyager vers La ville de Leicestertandis que West Ham aller à Brighton.

Le prochain match WSL de Man City est un affrontement à domicile contre Aston Villavivre de Sports du ciel avec coup d’envoi à 11h30. West Hamen attendant, rendez-vous à Everton en championnat dimanche prochain.