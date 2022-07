West Ham fait des offres pour Armando Broja de Chelsea et Amadou Onana de Lille | Nouvelles du football

West Ham a fait des offres pour l’attaquant de Chelsea Armando Broja et le milieu de terrain lillois Amadou Onana, alors que David Moyes tente de renforcer son équipe avant la nouvelle saison.

Les Hammers ont proposé un accord d’une valeur de 30 millions de livres sterling à Chelsea pour l’attaquant Broja, 20 ans, qui a marqué neuf buts en 38 matchs toutes compétitions confondues en prêt à Southampton la saison dernière.

On pense que West Ham est prêt à payer 25 millions de livres sterling à l’avance pour l’international albanais. Les négociations se poursuivent entre les clubs, Broja étant actuellement en tournée avec Chelsea aux États-Unis, qui s’arrêtera ensuite à Las Vegas. Il a reçu un coup cette semaine, mais on ne pense pas que ce soit grave.

West Ham fait partie de plusieurs clubs de Premier League intéressés par la signature de Broja cet été, notamment Everton, Newcastle et Southampton.

Moyes est également à la recherche d’un coup de pouce au milieu de terrain et West Ham a fait une troisième offre améliorée pour Onana. La dernière offre est estimée à environ 32,3 millions de livres sterling (38 millions d’euros) plus les add-ons et Lille envisage sérieusement l’offre.

Image:

West Ham cible Amadou Onana





Ils ont signé Onana, 20 ans, de Hambourg pour 7 millions d’euros l’été dernier, alors faites un profit important sur l’international belge qui a fait 11 titularisations et 21 sous-apparitions en Ligue 1 française la saison dernière.

La première signature de West Ham de la fenêtre d’été était le défenseur Nayef Aguerd, qui a rejoint Rennes pour 30 millions de livres sterling, et ils ont également activé une option pour acheter le gardien de but Alphonse Areola pour 7,75 millions de livres sterling du Paris Saint-Germain après son prêt réussi la saison dernière.

Moyes cherche à améliorer son équipe avant une saison qui verra West Ham combiner l’amélioration de la Premier League avec une première campagne en Europa Conference League.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en déplacement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.