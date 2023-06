West Ham face à l’action de l’UEFA alors que Cristiano Biraghi saignait après des objets lancés lors de la finale de la Ligue de conférence Europa

West Ham fait face à une action de l’UEFA après que le défenseur de la Fiorentina Cristiano Biraghi ait été saigné par un objet lancé depuis la foule lors de sa victoire finale en Europa Conference League.

Le match, que West Ham a remporté 2-1 à l’Eden Arena de Prague, a été vierge à la 35e minute lorsque Biraghi est allé prendre un corner devant la fin où les supporters de West Ham étaient basés.

Le joueur a été frappé alors que des tasses et d’autres objets pleuvaient d’une partie de la foule.

Biraghi a eu besoin d’un cerclage pour continuer, après que l’arbitre Carlos Del Cerro Grande ait brièvement interrompu le match et qu’une annonce du stade ait demandé d’arrêter de lancer des objets et de « respecter les joueurs et les officiels ».

L’UEFA est sur le point d’enquêter et, conformément à la procédure habituelle, attend les rapports disciplinaires avant de confirmer les accusations et les sanctions.

West Ham a publié une déclaration promettant de prendre des mesures contre toute personne reconnue coupable d’une infraction et de lui interdire d’assister à des matchs au stade de Londres.

« West Ham United condamne sans réserve le comportement d’un petit nombre d’individus qui ont lancé des objets sur le terrain lors de la finale de l’UEFA Europa Conference League ce soir », indique le communiqué.

« Ces actions n’ont pas leur place dans le football et ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club de football et de l’écrasante majorité de nos supporters, qui se sont comportés de manière irréprochable à Prague cette semaine et tout au long de nos deux dernières saisons en compétition européenne.

«Nous travaillerons avec la police et d’autres parties prenantes pour examiner les incidents et agir contre toute personne reconnue coupable d’une infraction.

« Conformément à notre approche de tolérance zéro, toute personne identifiée verra ses coordonnées transmises à la police et se verra imposer une interdiction indéfinie et ne pourra donc pas entrer dans le stade de Londres et voyager avec le club. Il n’y a pas de place pour ce genre de comportement à West Ham United.

La police tchèque a confirmé avant le match que 16 personnes avaient été arrêtées à la suite d’un incident dans la ville avant le coup d’envoi.

La force nationale a déclaré sur Twitter que des supporters de West Ham avaient été « attaqués » par des supporters italiens dans le centre-ville, ajoutant que trois personnes avaient été blessées lors de l’incident, et qu’un policier avait été attaqué.

L’Association de la presse a rapporté qu’une bagarre a éclaté plus tard entre les fans en liesse de West Ham et la police anti-émeute dans le quartier de la vieille ville du centre-ville après que des agents ont tenté de confisquer une fusée allumée.

West Ham a gagné 2-1 grâce à un penalty de Said Benrahma et un but à la 90e minute de Jarrod Bowen pour décrocher son premier trophée majeur depuis la levée de la FA Cup en 1980.

