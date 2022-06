West Ham et Newcastle s’apprêtent à se battre pour l’attaquant “à un pas” du transfert en Premier League

West Ham et Newcastle devraient s’affronter pour l’attaquant de Villareal Arnaut Danjuma cet été, avec un transfert pour le Néerlandais dans quelques jours, selon des informations en Espagne.

Le Néerlandais est un attaquant polyvalent, capable de jouer sur le flanc ou au milieu, et a connu une solide saison sous l’ancien patron d’Arsenal Unai Emery, marquant 10 buts et récoltant 3 passes décisives en 23 apparitions en Liga la saison dernière.

Et, on pense qu’il a une clause de libération dans son contrat actuel en Espagne, qui pourrait le voir partir pour environ 40 millions de livres sterling cet été, Danjuma ayant précédemment parlé d’avoir des “affaires inachevées” en Angleterre.

West Ham progresse dans les pourparlers avec Villarreal pour signer Danjuma. Travail en cours pour un peu moins de 45 millions d’euros, West Ham veut qu’il soit l’une de leurs signatures de déclaration. Termes personnels, pas encore discutés. 🚨🇪🇸 #WHUFC Villarreal est prêt à signer Umar Sadiq en remplacement. pic.twitter.com/XfaBoRW8MZ — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 29 juin 2022

West Ham mène Newcastle

Il semble que les Hammers aient volé une marche sur Newcastle à l’heure actuelle, bien que tout cela puisse changer maintenant que les Magpies ont finalisé un accord pour leur compatriote Sven Botman.

Eux aussi ont besoin d’une couverture dans les larges zones, ayant été effrayés par le prix placé sur la tête du talent français Moussa Diaby cet été et désireux d’ajouter de la qualité dans le dernier tiers.

✍️ Newcastle United a conclu un accord de principe avec le LOSC Lille pour signer le défenseur néerlandais Sven Botman pour un montant non divulgué ! ⚫️⚪️ – Newcastle United FC (@NUFC) 28 juin 2022

Alors qu’une redevance avec West Ham est sur le point d’être convenue, les conditions personnelles doivent encore être discutées, laissant beaucoup de temps à Eddie Howe et co, ou même à d’autres clubs, pour se précipiter et l’éloigner du côté de David Moyes s’ils le souhaitaient. .

