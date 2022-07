West Ham est sur le point de finaliser l’accord pour Gianluca Scamacca de l’US Sassuolo

Bouleverser l’ordre établi des choses prend du temps, des efforts et de la cohérence dans ces tentatives de vous mettre dans un endroit où vous n’êtes pas censé être, mais pour West Ham United et le manager David Moyes, les Hammers semblent prêts à continuer à pousser régulièrement. inclus dans les six principales discussions de la Premier League.

Le club de la capitale peut en partie remercier sa stratégie de recrutement au cours des dernières saisons en conjonction avec Moyes rétablissant sa crédibilité managériale en Angleterre, le directeur écossais semblant prêt à être un peu doué d’un coup de transfert alors que West Ham est sur le point de conclure un accord. pour l’avant-centre international italien de 23 ans Gianluca Scamacca.

Selon les rapports de l’initié du transfert Fabrizio Romano, l’attaquant principal de l’US Sassuolo a terminé son examen médical avec West Ham avant un transfert de 30 millions de livres sterling au stade de Londres, avec 5 millions de livres supplémentaires de bonus inclus.

Tests médicaux terminés en ce moment pour Gianluca Scamacca en tant que nouveau joueur de West Ham. Contrat à signer dans l’après-midi. Dernières étapes et ensuite ce sera officiel. ⚒️✅ #WHUFC West Ham se concentrera sur les discussions personnelles de Filip Kostić juste après avec le même agent. pic.twitter.com/eYHG0bC0o2 — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 26 juillet 2022

Au cours des deux dernières saisons, West Ham s’est assis juste à l’extérieur de l’échelon supérieur de la Premier League, terminant respectivement 6e et 7e, mais peut en grande partie être lié à son épuisement professionnel dans les dernières étapes de la saison en raison d’un manque de profondeur de qualité dans plusieurs domaines. de l’équipe senior.

Cela sonnait certainement vrai en ce qui concerne la chaîne de l’avant-centre, car Moyes vient de l’international jamaïcain Michail Antonio rester son seul numéro 9 fiable malgré d’autres suppléants en son absence lorsqu’il n’était pas disponible pour la sélection.

Avec Scamacca sur le point d’arriver en Angleterre et donnant ainsi à West Ham un homme cible très apprécié pour construire son attaque, les Hammers ont également jugé bon de faire pression sur la star serbe de l’Eintracht Francfort Filip Kostić cet été également, avec le 29- un an fraîchement sorti de son rôle clé dans la victoire de la Ligue Europa la saison dernière qui a vu Mourir Adler envoie les géants écossais Glasgow Rangers 5-4 aux tirs au but.

Kostić a régulièrement été l’un des ailiers les plus créatifs du continent après avoir enregistré 63 passes décisives en 170 matches dans toutes les compétitions, tout en ajoutant 33 buts à son nom au cours de ses quatre années dans la capitale économique allemande.

Selon Romano, une fois que tous les aspects de l’accord pour Scamacca seront terminés, West Ham se concentrera sur Kostić dans un mouvement qui devrait faire reculer le club quelque part dans la région de 15 millions de livres sterling.

Si les deux mouvements sont terminés sans problème, Moyes pourra faire appel à des options d’attaque très efficaces ajoutées à une liste qui comprend déjà Antonio susmentionné ainsi que la star du club Jarrod Bowen, Manuel Lanzini, Saïd Benrahma, Pablo Fornals et Nikola. Vlasic, offrant suffisamment de profondeur dans les positions avancées pour que les Hammers se battent à nouveau, espérons-le, pour une place parmi les quatre premiers.