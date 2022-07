West Ham envisage d’autres cibles après le rejet de la deuxième offre d’Onana

On pense que West Ham envisage d’autres options pour renforcer son milieu de terrain après qu’une deuxième offre pour le talent lillois Amadou Onana a été rejetée par la partie française.

L’équipe de Premier League aurait déposé une offre améliorée de 30 millions d’euros pour le joueur de 20 ans, mais l’offre a reçu le même traitement que leur premier effort et a été rejetée.

Et, selon Sky Sports, les Hammers sont maintenant prêts à passer du jeune à d’autres cibles, bien que l’on ne sache pas exactement qui ceux-ci peuvent être à ce stade.

OFFRE REJETÉE ❌ West Ham United a eu une deuxième offre rejetée par Lille pour le milieu de terrain Amadou Onana ⚒️ pic.twitter.com/O5iiQJ2nik – Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 11 juillet 2022

L’équipe de David Moyes a désespérément besoin de renforts au niveau central, Mark Noble ayant pris sa retraite et Alex Kral étant revenu au Spartak Moscou après une période de prêt décevante au stade de Londres.

Ils ont recruté le milieu de terrain de Swansea Flynn Downes, mais au-delà de lui, Moyes n’a que Declan Rice et Thomas Soucek à faire appel avant une autre saison où les Hammers tentent d’exceller sur quatre fronts.

Où d’autre West Ham recrute-t-il?

Au-delà d’un milieu de terrain, les Hammers sont également à la recherche d’un large attaquant qui peut également servir de couverture pour le vieillissant Michail Antonio, bien qu’un accord pour l’attaquant de Villareal Arnaut Danjuma ait apparemment échoué.

Pas de progrès ni de changements ni d’accord avec Arnaut Danjuma. West Ham le voulait et était en pourparlers avancés avec Villarreal il y a quelques jours, puis les négociations ont été interrompues en raison de conditions personnelles. ⚠️ #WHUFC Pas d’accord, toujours la même situation. Villarreal veut Sadiq mais Danjuma n’est pas près de partir maintenant. — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 3 juillet 2022

Ils ont déjà ajouté Nayef Aguerd et Alphonse Areola à leurs côtés, en plus de Downes, mais il semble peu probable que Moyes and co. s’arrêtera là.

