West Ham: David Moyes confiant qu’il évitera d’être limogé | Nouvelles du football

David Moyes insiste sur le fait qu’il a le plein soutien du conseil d’administration de West Ham malgré la mauvaise passe du club.

La position de Moyes est sous surveillance, son équipe se rendant à Leeds mercredi soir pour éviter une sixième défaite consécutive en Premier League.

Les Hammers ont glissé à la 17e place du tableau – à égalité de points avec Nottingham Forest, troisième en bas, et à seulement deux points d’avance sur la dernière place.

Mais s’exprimant avant le voyage de West Ham à Elland Road, le manager Moyes est convaincu qu’il ne risque pas d’être limogé.

“Je me sens vraiment bien parce que j’ai un grand soutien de [co-owner] David Sullivan et le conseil d’administration”, a-t-il déclaré.

“Ils ont été juste derrière moi, ce qui est vraiment bien parce que vous pouvez vous mettre un peu sous pression. Mais dans l’ensemble, ils ont été vraiment bons et m’ont vraiment soutenu.”

West Ham a subi une défaite 2-0 à domicile contre Brentford la dernière fois – quatre jours après une défaite 3-1 à Arsenal – certains fans se demandant si Moyes reste la bonne personne pour le poste.

Cependant, l’Ecossais de 59 ans, dans son deuxième mandat à la tête du club londonien, a déclaré : “Je pense que les supporters de West Ham ont été incroyablement favorables.

Le manager de West Ham, David Moyes, était frustré après avoir vu son équipe subir sa cinquième défaite consécutive à domicile contre Brentford



“Ils ont vu ce qui s’est passé ici au cours des trois dernières années, et diraient probablement le contraire [to the club changing manager].

“Ils veulent désespérément que nous fassions bien, et désespérés que le manager réussisse.

“Nous devons nous battre, faire mieux, mieux jouer et trouver un moyen de gagner des matchs, ce qui est la clé.

“J’ai occupé ce poste deux fois auparavant, et nous avons fait du très bon travail, mais je ne pense pas que nous soyons dans cette position maintenant parce que nous avons une meilleure équipe, donc nous devons juste montrer cette forme.”

Image:

David Moyes avait déjà été limogé par West Ham en 2018





Moyes pense que la signature estivale de Gianluca Scamacca pourra aider à redresser la situation du club.

L’arrivée de 30 millions de livres sterling en provenance de Gênes n’a marqué que deux fois en Premier League et est sans but depuis début octobre.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Brentford contre West Ham en Premier League



“Nous pouvons et nous allons [get more out of him in 2023]”, a déclaré Moyes à propos du joueur de 24 ans.

“Il faut du temps aux joueurs pour s’installer en Premier League.

Image:

West Ham occupe le 17e rang de la Premier League, après avoir perdu les cinq derniers matchs consécutifs





“C’est un jeune avant-centre qui vient d’Italie. Il a un grand avenir, nous l’aimons beaucoup et il a tellement de bons attributs, mais cela peut prendre du temps.

“Il a eu quelques blessures et était en retard quand il nous a rejoints, donc il lui faudra peut-être un peu plus de temps pour s’y habituer.”

L’attaquant Michail Antonio pourrait être disponible pour affronter Leeds malgré sa maladie et l’international marocain Nayef Aguerd est en lice après avoir vaincu un virus, mais son compatriote défenseur Kurt Zouma est absent.