West Ham critique l’appel “scandaleux” du VAR dans une défaite controversée contre Chelsea

Le patron de West Ham United, David Moyes, a qualifié de “scandaleuse” la décision de l’arbitre assistant vidéo (VAR) d’exclure un égaliseur lors de leur défaite 2-1 en Premier League à Chelsea.

Chelsea est revenu par derrière samedi pour battre West Ham à Stamford Bridge, mais ils devaient également remercier VAR après qu’un effort de Maxwel Cornet à la 90e minute ait été exclu.

Avec Chelsea 2-1, le remplaçant Cornet pensait l’avoir égalisé pour West Ham dans les derniers instants, mais son but a été refusé après que le VAR a décidé que Jarrod Bowen avait commis une faute sur le gardien de Chelsea Edouard Mendy.

“Tu l’as vu ? Le gardien vient le prendre [the ball] et en fait il tâtonne à environ cinq ou six mètres, puis il agit comme s’il avait une blessure à l’épaule. Je suis étonné que VAR ait envoyé l’arbitre pour le voir”, a déclaré Moyes aux journalistes.

“Je pensais que même s’il allait à la télévision, il ne pouvait pas l’annuler. C’était une décision ridiculement mauvaise. L’arbitre aurait dû prendre ses responsabilités, il n’y a aucune excuse pour que ce ne soit pas un but.

“J’ai perdu confiance dans les gens qui le mettent en place pour VAR. Je ne vois pas comment le but n’est pas donné.”

Moyes a également frappé Mendy, affirmant que le gardien avait “simulé” la blessure.

“C’est une décision scandaleuse, absolument pourrie de la part d’un des soi-disant arbitres d’élite”, a déclaré Moyes à la BBC.

“Je soutiens beaucoup de trucs VAR, je pense en fait que le gardien de but plonge, il simule une blessure parce qu’il ne peut pas se rendre au suivant – il a également fait la même chose sur le premier but. L’arbitre se trompe en quelque sorte. , C’est incroyable.”

Les sentiments de Moyes ont été repris par le capitaine de son équipe, Declan Rice, qui publié sur Twitter après le match pour qualifier la décision de “pagaille” et “là-haut avec l’une des pires décisions VAR prises depuis son entrée dans le jeu”.

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que le défi était une faute.

“Cela a joué en notre faveur et il y a une raison pour laquelle cela a joué en notre faveur. À mon avis, c’est une faute”, a déclaré Tuchel.

“Je ne commenterai plus mais ce qui s’est passé contre Tottenham était si évident et j’ai payé beaucoup d’argent pour commenter, donc je ne le ferai pas.”