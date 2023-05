West Ham contre Manchester United : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 1h Préambule

il y a 3 m 14.09 HAE 7 minutes : Paqueta, tellement amélioré depuis le début de la saison, essaie d’éloigner Antonio… puis Antony casse, et au lieu de tirer, le ballon est laissé à Fernandes pour qu’il tire large. C’est à bout de souffle jusqu’à présent. C’était si proche, juste un cheveu après le poteau.



il y a 5 m 14.07 HAE 6 minutes : Le ballon de Wan-Bissaka au poteau arrière est détourné par Kehrer, avec Bruno Fernandes qui monte en flèche. Le toucher l’a emporté.



il y a 6 mois 14.06 HAE 4 minutes : Antonio, comme d’habitude, se redresse devant. Peut-être que les coups de pied douteux de De Gea sont ciblés? Declan Rice surgit alors, et c’est Wout Weghorst qui revient en courant pour faire le tacle.



il y a 8 mois 14.04 HAE 3 minutes : Et c’est tout West Ham, qui s’empile, de belles passes, et les visiteurs doivent se dégager, et soudain Rashford est absent. A l’autre bout, Benrahma a mis trop de temps sur un centre au second poteau. Un bon début pour l’instant.



il y a 9 mois 14.02 HAE 1 minute: Ils sont partis au stade de Londres, roulant sous les acclamations du dimanche soir. C’est une journée chaude et ensoleillée à Londres. Et de nombreuses chances de lubrification ont été prises.



il y a 11 min 14.01 HAE Ten Hag et David Moyes ont partagé une bonne conversation avant le coup d’envoi… comme prévu, l’hymne national retentit fort, avec l’ancien international irlandais Declan Rice qui s’intéresse vraiment à l’ambiance du couronnement.



il y a 13 mois 13h59 HAE Citations rapides d’avant-match, parlant à BT Sport. Moyes David: « C’est une heure de coup d’envoi un peu inhabituelle dans ce pays. C’est un match très important pour nous. Nous devons essayer de mettre Manchester United sous pression. Il faut essayer d’en tirer quelque chose. » Christian Eriksen : « La température est toujours la même que dans n’importe quel autre match. Nous n’en avons pas vraiment parlé [Liverpool closing the gap to one point]. Nous nous concentrons juste sur nous-mêmes. C’est toujours un match difficile contre West Ham. Chaque match de Premier League est difficile en ce moment.



il y a 18 mois 13h54 HAE Gros match dans la course aux quatre premiers / au titre en ce moment. Reportages de Louise Taylor depuis St James’ Park. Manchester City a peut-être un point d’avance en tête du classement de la Premier League avec un match en moins, mais l’équipe d’Arteta n’est pas encore sur le point de renoncer à son défi pour le titre – et certainement pas après avoir traversé un test significatif de caractère et de courage sur Tyneside avec brio. Arsenal réduit l’écart dans la course au titre après que Martin Ødegaard a coulé Newcastle En savoir plus



il y a 20 mois 13h52 HAE Grand jour pour David de Geamais à quel point serait-il doué pour diriger le club de surf enflammé de Summer Bay ? ℹ️ Une apparition marquante vous attend pour @D_DeGea ce soir 👏#MUFC || #WHUMUN –Manchester United (@ManUtd) 7 mai 2023



il y a 1h 13.11 HAE West Ham se retrouve impliqué dans un combat auquel ils ne veulent vraiment pas participer. West Ham : P 34, Pts 34, GD -13 La préparation de la défaite de mercredi à l’Etihad a été entravée par un problème d’estomac, ce qui a changé le fait d’être généralement hors de forme et facile à battre. Après que l’équipe ait terminé septième la saison dernière, les fans de Hammers auraient espéré s’appuyer sur un tel succès, mais ils ont été coincés dans une bataille pour devenir la quatrième pire équipe de la ligue. Malgré les difficultés, David Moyes a conservé son emploi, aidé par une demi-finale de la Ligue de conférence Europa et un manque d’alternatives. Le temps presse pour lui, mais finir dans les trois derniers serait une triste fin qu’il veut désespérément éviter. Quatre derniers résultats (le plus récent en premier): LLL W. Appareils restants : Manchester United (h), Brentford (a), Leeds (h), Leicester (a). Relégation de Premier League: à quoi ressemblent les six derniers avec quatre matchs à jouer En savoir plus



il y a 1h 13.09 HAE Le rodage de United est relativement gentil et il faudrait quelques trébuchements pour qu’ils soient révisés dans la course pour la quatrième place, mais une défaite à West Ham couplée à Liverpool et Brighton continuant à gagner rendrait les choses plus nerveuses. « Nous devons être là, en Ligue des champions », a déclaré Ten Hag. « Nous voulons être là parce que nous voulons défier les meilleures équipes du monde, alors nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. » Manchester United doit être en Ligue des champions, prévient Erik ten Hag En savoir plus



il y a 1h 13.07 HAE Pour West Ham, Declan Rice, Tomas Soucek et Nayef Aguerd sont de retour de maladie, avec le favori des fans Said Benrahma sélectionné devant Pablo Fornals. Pour Manchester United, Tyrell Malacia, Christian Eriksen et Wout Weghorst remplacent Anthony Martial, Fred et Diogo Dalot. Alejandro Garnacho est également apte à revenir sur le banc après un problème à la cheville, et c’est un gros coup de pouce pour la course de United jusqu’à la fin de la saison.



il y a 1h 13.03 HAE Voici les équipes West-Ham : Fabianski, Kehrer, Ogbonna, Aguerd, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Lucas Paqueta, Benrahma, Antonio. Sous-titres : Johnson, Fornals, Lanzini, Downes, Areola, Cornet, Ings, Emerson Palmieri, Anang. Homme Utd: de Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Malacia, Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes, Antony, Weghorst, Rashford. Sous-titres : Maguire, Martial, Sabitzer, Fred, Dalot, Sancho, Butland, Williams, Garnacho. Arbitre: Peter Bankes (Merseyside)