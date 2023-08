West Ham contre Chelsea : Premier League – en direct

il y a 37 s 11h49 HAE 16 minutes On revoit le but, et que Gallagher, concentré sur l’homme devant – son homme – n’a pas pris la peine de regarder celui derrière. Quelqu’un a-t-il déjà vu une zone marquer un but ? Non? Eh bien, c’est toujours ce qui peut arriver si une équipe marque d’homme à homme et non par zone.



il y a 4 mois 11h46 HAE 14 minutes West Ham dégage mais Chelsea les boxe, alors quand Fernandez se propage à Chilwell, il a des hommes à viser au milieu, Jackson sautant devant un homme mieux placé derrière pour passer sous une tête qui dépasse le sommet.



il y a 5 m 11h45 HAE 13 minutes Soucek sur la ligne et Antonio ragdolls Silva mais ne trouve alors pas de passe appropriée. Alors Chelsea contre et Jackson, poursuivant, vole Aguerd, éloignant Sterling… seulement pour qu’Aguerd le fasse tomber. Il est averti et Enzo va maintenant boucler le coup franc…



il y a 7 mois 11h42 HAE 10 minutes Oui, Jackson est parti trop tôt et était hors-jeu. Areloa s’en tire avec un sein droit.



il y a 8 mois 11h41 HAE 9 minutes Penalty Chelsea ! Jackson se précipite sur une passe d’Enzo, l’éloigne d’Areola, qui le traverse sans aller nulle part – c’est un comportement tellement stupide – mais ensuite le drapeau se lève pour hors-jeu. Pas de penalty Chelsea ! Mais comment le VAR verra-t-il les choses ?

il y a 10 mois 11h40 HAE BUT! West Ham United 1-0 Chelsea (Aguerd 7) ET REGARDEZ ! Cette fois, le nouveau venu choisit Aguerd au bâton arrière, repoussant Chukwuemeka et Gallagher, descendant puissamment pour donner l’avantage à son équipe! Ward-Prowse est une menace !



il y a 11 min 11h39 HAE 6 minutes Coufal s’est avancé pour gagner un autre corner – cette fois contre Gallagher, qui plante son pied maladroitement et semble souffrir. Ward-Prowse repartira…



il y a 12 mois 11h37 HAE 5 minutes Quelque chose d’assez décent, Zouma se dirigeant vers le bas et Sanchez se précipitant pour pelleter alors que Bowen cherche à le forcer.



il y a 14 mois 11h36 HAE 4 minutes Paqueta boitille, mais je pense qu’il pourra continuer. Pendant ce temps, Coufal lance un lancer, Soucek bondit et Silva doit se diriger vers lui. Qu’est-ce que Ward-Prowse peut offrir de la droite ?



il y a 15 mois 11h35 HAE 3 minutes Coufal frappe une balle sur la droite et Paqueta est à terre de l’autre côté; il a sauté pour une tête, avait l’air de souffrir avant d’atterrir et maintenant qu’il l’a fait, il semble en avoir encore plus. Il a eu de meilleures semaines.



il y a 16 mois 11h33 HAE 2 minutes Chelsea fait le début de la course, Jackson glissant sur un tir alors que le ballon se précipite sur lui, faisant à peine le moindre contact.



il y a 17 mois 11h33 HAE 1 minute Je pense que c’est 4-2-3-1 pour West Ham, Paqueta devant Ward-Prose et Soucek.



il y a 18 mois 11h32 HAE 1 minute Nous partons !



il y a 19 mois 11h31 HAE Je suis content que Peter Drury revienne régulièrement sur nos écrans. Il peut parfois être un peu shticky, mais il a de la personnalité et la capacité de soulever les plus grands moments.



il y a 21 mois 11h29 HAE Voici venir nos équipes, West Ham mené par Kurt Zouma. Il semble qu’il y a seulement quelques mois, il était célèbre pour botter les chats.



il y a 21 mois 11h29 HAE « Avez-vous vraiment appelé Raheem Sterling vieux !? » se demande Conor Galaska. « Il est plus expérimenté que la plupart des autres membres du XI, même si vous l’avez dit dans le contexte de l’endurance, il a 28 ans. » Oui, mais il a joué beaucoup de matchs et d’étés donc je serais surpris s’il peut appuyer avec autant de férocité qu’il le pouvait il y a quatre ans.



il y a 29 min 11.21 HAE « Je n’ai aucune idée de comment Chelsea s’en sortira cette saison », admet Kári Tulinius. « Je pense que les tendances bielsista de Pochettino ne correspondent pas vraiment à son équipe, mais peut-être qu’il peut remuer leur sang et les faire fuir. » Je ne suis pas certain de ça; en regardant l’équipe d’aujourd’hui, seuls Silva et Sterling sont vieux, donc les autres devraient avoir beaucoup d’endurance et de désir. Ils savent que vous ne réussissez dans le jeu moderne que si vous courez dur, et que s’ils ne le font pas, ils ne seront pas choisis.



il y a 31 min 11h19 HAE Pochettino dit à Sky que Caicedo et Lavia sont arrivés en retard, donc le premier est sur le banc et le second pas dans l’équipe. Il espère que son équipe pourra dominer et gagner. Moyes, quant à lui, espère que Ward-Prowse ajoute de la valeur, et parce qu’il connaît la ligue, commence alors qu’Alvarez est en sous-marin. Il a été impressionné par Chelsea le week-end dernier, mais espère que son équipe pourra les attaquer lorsque l’occasion se présentera.



il y a 34 mois 11.16 HAE C’est mon triste devoir de signaler que juste au moment où vous pensiez que le stade de Londres ne pouvait pas être pire, il a maintenant une fanfare jouant Sweet Caroline.



il y a 35 mois 11h15 HAE Déjà, l’équipe de Chelsea a un look cohérent. Je me demande, cependant, s’ils marqueront (à peu près) assez de buts, parce que Jackson est jeune, Sterling n’a plus le football de Guardiola qui lui crée des chances, et personne d’autre dans l’équipe n’a de pedigree dans cet aspect. Dans les jeux uniques, cependant, ils semblent déjà un problème.



il y a 49 min 11h00 HAE Il n’est pas difficile de voir où en est le jeu pour West Ham: ils chercheront à doubler les flancs, se liguant contre les arrières latéraux de Chelsea. Et si cela attire les défenseurs centraux larges à couvrir, les trois milieux de terrain ont la capacité de faire bouger les choses… attendez… dans et autour la boîte.



il y a 54 mois 10h56 HAE Vous vous demandez également comment Paquetá s’en sortira. Il peut être soulagé d’être sur le terrain, ou peut avoir des choses en tête. Lucas Paquetá de West Ham a fait l’objet d’une enquête de la FA pour d’éventuelles violations de paris En savoir plus



il y a 55 m 10h55 HAE Ce milieu de terrain de West Ham a un look assez solide. Je me demande si Moyes a réellement opté pour une formation 4-2-3-1 – il est plus un homme 4-2-3-1 qu’un homme 4-3-3 – mais pourquoi signer Ward-Prowse pour restreindre sa capacité à touché des centres, coincé devant la défense ?



il y a 1h 10h45 HAE Je ne peux pas mentir, j’ai peur pour James. C’est un joueur fantastique et aussi un athlète phénoménal, c’est pourquoi il est particulièrement étrange de taper ces mots, mais trop de cela et nous commencerons à nous demander si son corps sapera ce qui serait autrement une brillante carrière. Bonne chance, mon vieux pote.



il y a 1h 10h44 HAE Et Pochettino fait de même, le (malheureusement encore) blessé Reece James remplacé par Malo Gusto. Caicedo est sur le banc.

il y a 1h 10h43 HAE David Moyes fait un changement du côté qui a fait match nul avec Bournemouth, Ward-Prowse remplace Pablo Fornals; Alvarez est sur le banc.



il y a 1h 10h37 HAE Je vais maintenant les écrire, après quoi nous discuterons de ce que nous estimons qu’ils signifient.



il y a 1h 10h37 HAE Équipes ! West Ham United (un possible 4-3-3) : Aréole; Coufal, Aguerd, Zouma, Emerson ; Ward-Prowse, Soucek, Paqueta ; Bowen, Antonio, Benrahma. Sous-titres : Fabianski, Johnson, Cornet, Ings, Ogbonna, Mubama, Fornals, Cresswell, Alvarez. Chelsea (probablement 3-5-2): Sanchez ; Disasi, Colwill, Silva ; Gusto, Fernandez, Chukwuemeka, Gallagher, Chilwell ; Sterling, Jackson. Sous-titres : Bergstrom, Cucurella, Mudryk, Madueke, Ugochukwu, Caicedo, Maatsen, Burstow, Humphreys. Arbitre: John Brooks (Melton Mowbray)



